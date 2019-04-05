В Беларуси расширяются возможности для взаимодействия органов регистрации и риелторских организаций

5 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси расширяются возможности для эффективного взаимодействия органов регистрации и риелторских организаций. Об этом рассказал генеральный директор Национального кадастрового агентства Андрей Филипенко на семинаре "Актуальные вопросы риелторской деятельности", сообщили БЕЛТА в пресс-службе Государственного комитета по имуществу.

В частности, руководитель кадастрового агентства представил участникам семинара некоторые инновационные механизмы информационного взаимодействия с системой государственной регистрации недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним. В их числе автоматизированная информационная система авторизованных посредников, реестр цен стоимости государственного земельного кадастра, регистр стоимости, публичная кадастровая карта Беларуси.

По словам Андрея Филипенко, на сегодняшний день после внедрения института авторизованных посредников в Беларуси их насчитывается восемь. Большинство из них - риелторские организации, которые уже оценили свои конкурентные преимущества на рынке, имея возможность оказывать клиентам дополнительную услугу.

В ближайших планах - дальнейшее развитие реестра госимущества, отметил гендиректор. Уже сейчас эта интернет-площадка имеет возможности для использования картографического интерфейса.

Кроме того, в системе Госкомимущества проводятся работы по информатизации в сфере деятельности аттестованных оценщиков. Предстоит провести значительную модернизацию реестра оценщиков. С 1 января 2019 года в Беларуси исполнители оценки могут хранить заключения и отчеты об оценке на бумажных носителях или в электронном виде. С 1 января 2020 года на электронных носителях будет не только вестись Государственный реестр оценщиков, но и с учетом требований законодательства об информации, информатизации и защите информации осуществляться получение, передача, сбор, обработка, накопление, хранение и представление информации из реестра.-0-