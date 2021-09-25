25 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси расширят разработку стрелкового оружия и боеприпасов к нему. Об этом в эфире YouTube-канала "Главный. Тур" заявил Председатель Государственного военно-промышленного комитета Дмитрий Пантус, сообщает БЕЛТА.

Он подчеркнул, что в стране уже перешли к разработке собственного стрелкового оружия, а не просто его сборке.

"Изначально мы занимались сборкой, но на сегодняшний момент мы уже перешли к разработке собственного стрелкового оружия. И отдельные образцы на сегодняшний момент 100% белорусские", - сказал он.

"На сегодняшний момент уже разработано 4 модели автоматов (одна базовая модель уже стоит на вооружении Вооруженных Сил Беларуси), разработана модель снайперской винтовки в трех модификациях, у нас семь моделей нарезных охотничьих карабинов на сегодняшний момент уже есть. Все эти виды были продемонстрированы главе государства во время его посещения нашего научно-производственного кластера «Устье», который мы успешно и быстрыми методами развиваем", - рассказал Дмитрий Пантус.

Он сообщил, что буквально накануне утвердил очередной план до 2028 года по расширению номенклатуры разработки непосредственно стрелкового оружия и боеприпасов к нему. "Эта работа однозначно будет продолжена", - подчеркнул он.-0-