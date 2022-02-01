1 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси расширят сферу целевой подготовки учащихся. Такое нововведение предусмотрено обновленным Кодексом об образовании. Об этом на пресс-конференции рассказала заместитель начальника главного управления общего среднего, дошкольного и специального образования - начальник управления общего среднего образования Министерства образования Ирина Каржова, передает корреспондент БЕЛТА.

Специалист напомнила, что согласно предыдущей редакции кодекса организации, находящиеся в населенных пунктах, численность населения которых не превышает 20 тыс. человек, могли осуществлять заказ на целевую подготовку специалистов на уровне среднего специального и высшего образования.

"Это ограничение в новой редакции кодекса снимается. Таким образом, организации, находящиеся в крупных населенных пунктах, также смогут отбирать себе потенциальных абитуриентов для получения образования на условиях целевой подготовки", - уточнила Ирина Каржова.-0-