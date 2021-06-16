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16 июня 2021, 11:51

В Беларуси рассматривается возможность введения суда присяжных

Фото из архива
Фото из архива

16 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси рассматривается возможность введения суда присяжных, сообщила журналистам заместитель директора Национального центра законодательства и правовых исследований - руководитель Института правовых исследований, член Конституционной комиссии Елена Семашко, передает корреспондент БЕЛТА.

"Судоустройство - это социально значимая тема. Эффективно действующая судебная система - это реальная гарантия защиты прав и свобод граждан в государстве, и, понимая это, граждане по главе 6 Конституции прислали достаточно большое количество предложений, - сказала Елена Семашко. - Часть предложений касается необходимости привести текст Конституции в соответствие с реформой 2014 года, и граждане обращали внимание на то, что необходимо внести изменения, касающиеся Высшего хозяйственного суда Республики Беларусь, который в настоящее время уже объединен с Верховным судом и действует как единая судебная инстанция".

Кроме того, были предложения, касающиеся дальнейшей модернизации судебной системы, в том числе порядка формирования судейского корпуса и компетенции судебных органов. "О компетенции Конституционного суда писали в разрезе введения индивидуальной конституционной жалобы, но предлагались разные варианты. Такая усеченная конституционная жалоба и более расширенный институт конституционной жалобы с возможностью прямого обращения в Конституционный суд по любым вопросам, касающихся компетенции КС. Интересное предложение поступило в отношении ст.113 Конституции. Граждане предлагают сформулировать эту статью таким образом, чтобы это позволило в дальнейшем ввести и использовать в нашей судебной системе институт суда присяжных заседателей", - отметила член Конституционной комиссии.-0-

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