19 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси рассматривают возможность использования продукции от охоты на дикого кабана. Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции министр лесного хозяйства Виталий Дрожжа, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы сегодня активно работаем с Минсельхозпродом, с ветеринарами. Ветеринары приезжают на наши охотничьи комплексы, выставляют нам требования, при обеспечении которых будет рассматриваться вопрос возможности использования продукции от охоты на дикого кабана. Если мы выполним технические условия, можно будет этим заниматься. Уже два лесхоза эту работу провели. В настоящий момент мы готовы где-то на 30%. Сейчас обсуждаем, выгодно ли это будет для нас", - сказал Виталий Дрожжа.

Как сообщалось, вакцины от распространения африканской чумы свиней сегодня не существует, поэтому первоочередные меры в борьбе с АЧС - профилактические. Это мероприятия по биологической защите на свиноводческих объектах и снижение численности кабана в дикой природе. В Беларуси в последние годы проводились отстрел и утилизация диких кабанов.

В Минсельхозпроде ранее отмечали, что на свиноводческих предприятиях действует жесткий санитарно-эпидемиологический режим с целью недопущения попадания на их территорию вируса. Беларусь тщательно отслеживает информацию о ситуации в мире с АЧС и другими заболеваниями животных и в случае необходимости принимает ограничительные меры, чтобы не допустить ввоза болезни в страну.-0-