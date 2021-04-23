23 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси рассматривают возможность смягчить ценовое регулирование. Об этом сообщил сегодня журналистам заместитель министра антимонопольного регулирования и торговли Андрей Картун перед заседанием Межгосударственного совета по антимонопольной политике СНГ, передает корреспондент БЕЛТА.

Правительство приняло постановление от 23 февраля 2021 года №100, которое предусматривает жесткие меры регулирования цен на социально значимые товары первой необходимости. С 1 марта ежемесячное изменение цен на них не должно превышать 0,2% к цене на эти товары, сложившейся на последний день предыдущего месяца. "Рост мировых цен на продовольствие приближается к 25% в годовом выражении. В начале года мы прогнозировали менее существенный рост. С 2014 года таких темпов роста цен не было. К тому же во время пандемии есть определенные ограничения в движении внешних транспортных потоков. Это очень сильно бьет по ценовой ситуации не только в нашей стране. Потому мы были вынуждены реагировать. Но для нас важно решить еще одну задачу - обеспечить наличие на полках социально значимых товаров, особенно импортируемых. Например, по подсолнечному маслу мы приняли решение разрешить рост цен в пределах 15%, чтобы не остаться без этого товара. Сейчас у нас нет проблем с запасами по этой позиции", - подчеркнул Андрей Картун.

"Сейчас в правительстве обсуждается возможная отмена этого постановления и переход к более либеральным мерам. Несколько дней назад состоялось заседание Комиссии по вопросам государственного регулирования ценообразования при Совете Министров, там рассматривался этот вопрос. Думаю, в ближайшее время мы озвучим конкретную дату отмены этого постановления. Будем искать более компромиссные механизмы", - рассказал замминистра.

Андрей Картун также ответил на вопрос, есть ли риски, что отмена постановления повлечет за собой определенный рост цен. "Мы держим руку на пульсе. По нашим оценкам, существенного роста не должно быть. Мы будем пристально смотреть за торговлей, чтобы не было злоупотреблений. Будем либо работать в точечном режиме, либо будет переходный этап: поменяем жесткое регулирование на более либеральное, например, по торговым надбавкам", - пояснил он.

Замминистра также рассказал о взаимодействии антимонопольных органов стран СНГ в период пандемии. "Мы работаем в таких условиях уже больше года. Основной акцент работы антимонопольных органов сместился в сторону ценового регулирования, недопущения необоснованного роста цен, а также обеспечения наличия продовольствия и других критически важных товаров, особенно импортных, на полках. Вопрос в том, как создать баланс: с одной стороны, поддержать бизнес, а с другой - обеспечить защиту прав потребителей. Именно это мы будем сегодня обсуждать. Конечно, на повестке дня и защита конкуренции, контроль за соблюдением антимонопольного законодательства. Узбекистан расскажет о том, как борется со сговорами на торгах и тендерах с помощью цифровизации", - отметил он.

Планируется обсудить также поведение на рынке субъектов, которые занимают доминирующее положение либо обладают исключительными правами. "Некоторые мировые производители злоупотребляют своими патентными правами и либо завышают цены на рынке наших стран в разы, либо отказываются поставлять. Россия поделится опытом так называемого принудительного патента", - добавил Андрей Картун.-0-