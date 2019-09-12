В Беларуси рассматривают возможность совместного использования частот сотовыми операторами

12 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси рассматривают возможность совместного использования сотовыми операторами радиочастот и оборудования. Это обсуждается при подготовке ко второму чтению поправок в закон об электросвязи, сообщил корреспонденту БЕЛТА председатель Постоянной комиссии по промышленности, топливно-энергетическому комплексу, транспорту и связи Палаты представителей Андрей Рыбак.

По словам парламентария, операторы сотовой связи заинтересованы в том, чтобы совместно использовать радиочастотный спектр и оборудование на основании договора и с разрешения государственной комиссии по радиочастотам при Совете безопасности. Это позволило бы значительно повысить зону покрытия мобильной связи. "Каждый оператор имеет свои планы по инвестированию и строительству базовых станций. Они ограничены возможностями финансирования. Но если договориться о взаимном использовании оборудования, то уже, грубо говоря, в два раза можно увеличить покрытие в конкретном районе, а значит улучшить качество связи", - пояснил депутат.

Он отметил, что во время подготовки законопроекта операторы под эгидой республиканского унитарного предприятия по надзору за электросвязью "БелГИЭ" провели эксперимент по совместному использованию частот. "Он прошел удачно. Это уникальный случай, когда мы экспериментально проверяем нормы законопроекта", - подчеркнул парламентарий.

Поправки призваны устранить пробелы в правовом регулировании при контрольной (надзорной) деятельности за использованием на территории Беларуси излучающих радиоэлектронных средств (РЭС) и высокочастотных устройств (ВЧУ). Ряд изменений вносится для того, чтобы уточнить порядок взаимодействия операторов с пользователями услуг электросвязи.-0-