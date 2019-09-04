В Беларуси растет заболеваемость детей артериальной гипертензией

4 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заболеваемость детей артериальной гипертензией в Беларуси растет, сообщила журналистам заведующая кафедрой педиатрии Белорусской медицинской академией последипломного образования, главный внештатный детский кардиоревматолог Минздрава Ирина Чижевская, передает корреспондент БЕЛТА.

"По статистике, за последние годы количество детей, которые рождаются с пороками сердца, остается стабильным. Роста нет, ежегодно это около 1 тыс. детей. А заболеваемость артериальной гипертензией, особенно в подростковом возрасте, увеличилась за последние 10 лет примерно в 5 раз. Возможно, это связано с повышенной психоэмоциональной нагрузкой, перегрузкой детей. В ряде случаев - с проблемами метаболического синдрома: избыточной массой тела, ожирением", - сказала Ирина Чижевская.

На учете у детских кардиоревматологов состоят около 35 тыс. детей, преимущественно с врожденными пороками сердца (25 тыс.). Артериальная гипертензия в структуре заболеваемости находится на третьем месте - на учете около 1 тыс. пациентов. На втором - нарушения ритма сердца.

Кардиохирургия развивается очень интенсивно, отметила заведующая кафедрой. Сегодня оперируются такие пороки, которые ранее считались неоперабельными. Проводится большое количество эндоваскулярных коррекций - это малоинвазивные вмешательства, которые уменьшают пребывание пациента на койке и способствуют ранней реабилитации, далее юные пациенты наблюдаются у кардиологов.

В стране около 2 тыс. детей с ревматическими заболеваниями. Большим прорывом стало применение новых технологий, в частности в лечении ювенильного ревматоидного артрита (на учете с этим заболеванием состоят 752 ребенка). Генно-инженерную биологическую терапию по госпрограмме получают 108 детей.

В целом медпомощь детям в Беларуси становится все более высокотехнологичной и миниинвазивной, отметил заместитель директора по лечебной работе РНПЦ детской хирургии Александр Свирский. Все областные города оснащены лапароскопическими стойками или миниинвазивными инструментами, которые позволяют оказывать такую помощь.

"С 2014 года мы не имеем летальности по республике от трех статистических экстренных патологий - острый аппендицит, кишечная непроходимость, ущемленная грыжа. Это достаточно большое достижение, которое стало результатом серьезной плановой работы", - сказал замдиректора.-0-