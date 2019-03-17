В Беларуси разрабатывается непротиворечивая концепция истории государства

17 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские историки работают над непротиворечивой, с правильным понятийным аппаратом концепцией исторического прошлого белорусского государства. Об этом заявил председатель Постоянной комиссии по образованию, культуре и науке Палаты представителей Игорь Марзалюк в эфире телеканала "Беларусь 1", сообщает БЕЛТА.

"Важнейшая функция исторической памяти - сохранять фундаментальные ценности, которые делают нас народом, нацией, государством, - отметил Игорь Марзалюк. - Мы с коллегами, коллективом авторов сегодня выстраиваем концепцию истории белорусской государственности. Она будет правдиво и непротиворечиво отражена в первом уникальном учебном пособии для высшей школы".

Парламентарий подчеркнул, что в этой концепции не должно быть разделяющих нацию фигур. "Например, не может считаться национальным героем страны человек, который мечтал об уничтожении какой-нибудь этнической группы", - добавила Игорь Марзалюк.

По его мнению, обсуждаемый сегодня проект Концепции информационной безопасности - это первый важный шаг в укреплении исторической памяти, в которой сохранены традиционные ценности, накопленные целыми поколениями наших предков. Однако в условиях информационных войн надо еще и предложить обществу убедительную документированную версию своего прошлого, которая даст ясно понять: любые попытки очернить белое и обелить черное, называть нас недогосударством, придуманным кем-то, - это наглая ложь, которая, ко всему прочему, наказуема. "Все страшные этнические чистки начинались с умножения ненависти. Задача белорусского государства и этой концепции - сохранение ценностей, приумножение любви и пресечение всяких попыток и поползновений приумножить ненависть", - заключил Игорь Марзалюк.-0-