В Беларуси разрабатывают новые проекты по лечению рака молочной железы

14 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси ведется работа над новыми проектами по лечению рака молочной железы, сообщил заведующий лабораторией реконструктивно-восстановительной хирургии и онкомаммологии РНПЦ онкологии и медицинской радиологии имени Н.Н.Александрова кандидат медицинских наук доцент Антон Хоров на пресс-конференции ко Всемирному дню борьбы с раком молочной железы (15 октября), передает корреспондент БЕЛТА.

"В центре выполняется серия научно-исследовательских проектов, которые исследуют новые направления в лечении рака молочной железы. Это новые методы лечения триплетнегативного рака молочной железы, новые совместные проекты с РПНЦ "Кардиология", генетиками, а также с РНПЦ "Мать и дитя", - сказал Антон Хоров, добавив, что в последнем случае идет речь о таком аспекте, как рак молочной железы и беременность.

Самым интересным проектом, по его мнению, является использование совместно с химиотерапией ДНК-вакцины "Еленаген" при лечении триплетнегативного рака молочной железы. Лечение показывает свою эффективность, поэтому заведующий лабораторией призвал коллег направлять в РНПЦ пациентов с такой патологией для оказания высокоспециализированной помощи.

Говоря о хирургическом лечении рака молочной железы, Антон Хоров заметил, что специалисты в Беларуси обладают необходимыми навыками и возможностями. Более того, ряд клиник выполняет реконструктивно-пластические операции, которые позволяют не только радикально вылечить опухолевый процесс, но и произвести так называемую одномоментную реабилитацию пациента. "Не всегда локализация опухоли в молочной железе может быть ассоциирована с потерей этого органа, что является большой психологической травмой для женщины. Чтобы избежать ее личных переживаний, социальной адаптации и психоэмоционального стресса, мы широко предлагаем реконструктивно-пластическую хирургию. Наша цель состоит не только в том, чтобы женщина была здорова (хотя это всегда первично), но и максимально счастлива, адаптирована, оставалась красивой и после наших порой больших операций", - сказал он.

Что касается диагностических мероприятий, то применяются УЗИ-диагностика, магнитно-резонансная, компьютерная томография, выполняются молекулярно-генетические и патоморфологические исследования, а также совмещенные, например позитронно-эмиссионная томография. "Пока человек не будет полностью обследован, пока не будет полной информации о его статусе, статусе опухолевого процесса, различных молекулярно-генетических аспектах, лечение начинать нецелесообразно, - заметил врач. - Только собрав воедино всю информацию, выявив индивидуальные характеристики и здоровья человека, и опухолевого процесса, можно разработать правильный план лечения, который будет расписан на длительный период. Разумеется, он будет проводиться под контролем специалиста. Правильная диагностика и постановка диагноза дает в дальнейшем очень хороший результат".

Рак молочной железы занимает первое место в структуре онкопатологии женского населения практически во всех странах. Ежегодно октябрь посвящен профилактике этого заболевания. В течение месяца проводятся различные спортивные мероприятия, просветительская работа. Не остается в стороне и РНПЦ онкологии и медицинской радиологии имени Н.Н.Александрова, стараясь каждый год участвовать в таких мероприятиях.-0-