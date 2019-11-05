В Беларуси разрабатывают План обороны до 2024 года

5 ноября, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. В Министерстве обороны под руководством государственного секретаря Совета безопасности Беларуси Станислава Зася проведено рабочее совещание с руководителями силовых ведомств страны. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в Госсекретариате Совбеза.

Рассмотрены прогноз развития военно-политической и стратегической обстановки, основные вызовы и угрозы военной безопасности на ближайшие пять лет.

Глава военного ведомства доложил замысел обороны государства на этот период, а представители республиканских органов системы обеспечения национальной безопасности - о применении силовых структур при его реализации.

Сейчас завершается разработка Плана обороны Беларуси на 2020-2024 годы, который предусматривается вынести на заседание Совета безопасности в ноябре этого года.-0-