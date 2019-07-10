В Беларуси разрабатывают систему оценки экологического развития регионов

10 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси разрабатывают систему оценки экологической составляющей устойчивого развития регионов, сообщила сегодня на пресс-конференции заведующая сектором эколого-экономических проблем Института экономики Национальной академии наук Надежда Батова, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы совместно с Минприроды разрабатываем систему оценки экологической составляющей устойчивого развития регионов. Думаю, к концу года завершим эту работу. Благодаря этому региональное развитие в сфере зеленой экономики получит новый импульс, так как будет возможность отслеживать, какие регионы стали лидерами по этому показателю. Такая работа будет проводиться впервые", - сказала Надежда Батова.

Развитие электротранспорта способствует продвижению принципов зеленой экономики. Первый белорусский электромобиль, созданный сотрудниками НАН Беларуси на базе Geely, презентовали в августе 2017 года, сейчас образец дорабатывается. Белорусско-британское предприятие "Юнисон" и китайская компания Zotye International Automobile Trading в прошлом году подписали соглашение об организации в Беларуси сборочного производства 30 тыс. электромобилей марки Zotye с высокой степенью локализации до 2022 года для последующей эксклюзивной поставки продукции на рынки стран СНГ. Кроме того, в Беларуси растет число электрозарядных станций. Также важным для развития зеленой экономики является экологическое строительство, органическое сельское хозяйство и экотуризм.

Начальник отдела научно-технической политики и внешнеэкономических связей Департамента по энергоэффективности Государственного комитета по стандартизации Андрей Миненков отметил, что зеленая экономика имеет особое значение для сферы жилищно-коммунального хозяйства, и немаловажную роль в этом играют вопросы энергосбережения. Совместно с Международным банком реконструкции и развития и Европейским инвестиционным банком готовится проект по повышению энергоэффективности в действующем жилфонде. "Жильцам домов, которые входят в перечень для капитального ремонта, будут предлагаться меры по повышению энергоэффективности. Комплекс мероприятий предполагает в том числе утепление фасадов, кровли, замену окон и входных дверей при необходимости. Работы в минимальном или максимальном объеме будут проводиться по желанию жильцов. Предполагается, что на первоначальном этапе МБРР и ЕИБ дадут деньги, чтобы запустить проект. Затем граждане будут возвращать только определенную часть этих средств, так как в этой работе будут задействованы средства местных бюджетов. Объем финансирования в целом по проекту планируется около 180 млн евро от двух банков в равных долях", - сообщил он. Пилотные проекты будут реализованы в Гродненской и Могилевской областях.

Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды является основным координатором Национального плана действий по развитию зеленой экономики до 2020 года. "При разработке плана мы ориентировались на передовой международный опыт, зарубежные стратегии экологизации экономики. Зеленая экономика стремится объединить все составляющие устойчивого развития - экономический рост, минимизацию воздействия на окружающую среду, соблюдение принципов социальной справедливости. Беларусь, как и другие современные государства, развивается именно в этом направлении, - подчеркнула начальник главного управления экологической политики, международного сотрудничества и науки Минприроды Екатерина Кузнецова. - План действий включает в себя законодательные вопросы, создание условий для устойчивого потребления и производства. Важными составляющими также являются развитие городской мобильности, умных городов, информационно-образовательные мероприятия, научное обеспечение, кадровые вопросы. Из числа предусмотренных планом мероприятий 30% успешно завершены, 70% еще реализуются".-0-