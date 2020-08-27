В Беларуси разрабатывают стратегию развития с низким уровнем парниковых газов до 2050 года

27 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси разрабатывают стратегию долгосрочного развития с низким уровнем парниковых газов до 2050 года, сообщил в интервью корреспонденту БЕЛТА министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Андрей Худык.

Беларусь в 2016 году присоединилась к Парижскому соглашению по климату. Оно направлено на поддержку экологической целостности, развитие возобновляемых источников энергии, зеленой экономики, передачу высокоэффективных технологий, смягчение последствий изменения климата и адаптацию к ним. "Наша страна взяла на себя обязательства к 2030 году на 28% уменьшить выбросы парниковых газов по сравнению с 1990-м. По оценочным данным за 2019 год, выбросы сократились уже не менее чем на 30%. Поэтому мы намерены увеличить свои национальные обязательства по сокращению выбросов парниковых газов к 2030 году не менее чем на 35% по сравнению с 1990-м исключительно за счет собственных ресурсов", - сказал Андрей Худык.

Сейчас выполняется принятый правительством в 2019 году план мероприятий по реализации положений Парижского соглашения. Утверждаются планы по смягчению последствий изменения климата на местном и отраслевом уровне. Низкоуглеродное развитие также обеспечивается путем создания умных городов и формирования устойчивой городской мобильности, снижения энергоемкости валового внутреннего продукта. "Также разрабатывается стратегия долгосрочного развития Беларуси с низким уровнем выбросов парниковых газов на период до 2050 года. В этом документе будут предусмотрены меры в сферах выработки тепловой и электрической энергии, повышения энергоэффективности, а также в промышленном, транспортном, строительном и жилищно-коммунальном секторах", - отметил министр.

Кроме того, разработана и согласовывается стратегия управления водными ресурсами в условиях изменения климата до 2030 года. Она определит основные направления охраны и использования водных ресурсов Беларуси. При этом ставится цель обеспечить гарантированное снабжение населения качественной питьевой водой, устойчивое рациональное водопользование в промышленности и сельском хозяйстве, охрану водных объектов от загрязнения и истощения, а также значительное расширение их использования для рекреации и экотуризма, снижение непроизводительных затрат в водном хозяйстве и повышение отдачи для экономики страны.

Глава Минприроды отметил значимость этих мер в связи с изменением климата в стране и мире. За последние 30 лет среднегодовая температура воздуха в Беларуси выросла примерно на 1,3 градуса. Прошедший 2019 год стал самым теплым для страны за всю историю метеонаблюдений. По словам министра, настолько беспрецедентно высоких темпов роста температуры воздуха ранее не отмечалось.

Беларусь имеет один из самых высоких показателей лесистости в Европе (39,8% территории) и большие площади неосушенных болот (около 7%), которые связывают и выводят из атмосферы углекислый газ. По оценкам ученых, в лесном фонде страны накоплено 3,5 млрд т углерода, из которых три четверти представлены органическим углеродом почвы, в том числе более 60% - углеродом торфа. В болотах аккумулировано 0,5 млрд т углерода, а сохранившиеся в естественном состоянии болота ежегодно выводят из атмосферы около 900 тыс. т диоксида углерода и выделяют в атмосферу 630 тыс. т кислорода. По мнению Андрея Худыка, принятие в прошлом году закона "Об охране и использовании торфяников" стало важным шагом в деле смягчения последствий изменения климата.

*** Полный текст интервью выйдет на ленте новостей и будет размещен на сайте БЕЛТА.-0-