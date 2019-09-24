В Беларуси разрабатываются продукты для больных фенилкетонурией детей

24 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси разрабатываются специализированные продукты для больных фенилкетонурией детей, сообщила журналистам в пресс-центре БЕЛТА ведущий специалист отдела питания НПЦ НАН Беларуси по продовольствию кандидат медицинских наук Наталья Белякова.

"Институт мясо-молочной промышленности для этой категории пациентов разрабатывает сухой молочный продукт. Научно-практический центр НАН по продовольствию сейчас занимается разработкой каш быстрого приготовления, которые будут различаться по преобладанию крахмала кукурузного или рисового", - рассказала Наталья Белякова.

/Будет дополнено/.-0-