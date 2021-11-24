В Беларуси разработают общие подходы к деятельности органов молодежного парламентаризма

24 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси будут разработаны общие подходы к деятельности органов молодежного парламентаризма. Об этом заявил председатель Молодежного парламента при Национальном собрании Беларуси Егор Макаревич в ходе встречи с молодыми парламентариями Брестской области. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе верхней палаты парламента.

"Нам важно сформировать общий подход к деятельности органов молодежного парламентаризма. Это позволит, с одной стороны, создать эффективный социальный лифт для молодых лидеров, с другой - максимально оперативно доносить актуальную общественно-политическую информацию до молодежи во всех регионах страны", - сказал Егор Макаревич.

По его словам, сегодня потенциал молодежных парламентов на региональном уровне используется не в полной мере.

В то же время, по мнению председателя Молодежного парламента, молодежное парламентское движение, которое существует в Беларуси более 15 лет, позволило сформировать целый ряд патриотически настроенных лидеров мнений.

"Сегодня настал следующий этап в развитии этого общественного института - создание комплексной системы. Мы видим, что в регионах есть такой запрос. На встрече ребята еще раз обозначили необходимость движения именно в направлении унификации общих подходов к формированию и работе таких молодежных структур", - подчеркнул Егор Макаревич.

Как отметил молодой парламентарий, рекомендации для всех молодежных общественно-консультативных органов, действующих при местных Советах депутатов, будут разработаны с учетом мнения каждого региона, поэтому аналогичные круглые столы пройдут во всех областях и Минске.

В ходе встречи, в которой приняли участие молодые парламентарии районного, городского и областного уровней, также были затронуты вопросы двойных стандартов со стороны стран коллективного Запада в отношении ситуации с беженцами на польской границе.-0-