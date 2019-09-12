12 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси разработают специальные маршруты для туристов из Австрии. Об этом сообщил министр спорта и туризма Беларуси Сергей Ковальчук на встрече с послом Австрии в Беларуси Алоизией Вергеттер, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минспорта.

Разработкой таких маршрутов займутся Департамент по туризму Минспорта и Национальное агентство по туризму вместе с туркомпаниями.

По мнению Алоизии Вергеттер, сотрудничество в области туризма следует активизировать. Безвизовый порядок въезда в Беларусь на 30 дней - это прогрессивный шаг, однако, по словам дипломата, для ее соотечественников необходимо больше информации о туристическом потенциале страны.

Посол отметила, что с удовольствием открывает для себя Беларусь, находя здесь много интересного. Алоизия Вергеттер назвала некоторые места и объекты, которые могли бы быть привлекательны для австрийцев: Несвиж, Мир, Хатынь, Брест, место переправы войск Наполеона через Березину, Минск, в частности, Комаровский рынок, кондитерская фабрика "Коммунарка" и другие.

Сергей Ковальчук проинформировал посла о мерах, которые принимаются в Беларуси по развитию различных видов спорта, созданию доступных для граждан условий по оздоровлению и повышению физической активности.

"Опираясь на опыт других государств, в последние годы мы провели в Беларуси ряд крупных международных соревнований, которые получили самые лестные оценки от участников и болельщиков. В перечне особо значимых событий можно выделить II Европейские игры и матч по легкой атлетике Европа - США. Мы приобрели профессиональные навыки, знания и умения по организации крупных спортивных мероприятий и теперь можем делиться своими наработками", - отметил Сергей Ковальчук.

Минспорт видит большой потенциал и в обмене спортивными делегациями. "Мы бы хотели, чтобы проведение учебно-тренировочных сборов на наших базах проходило регулярно. Условия для этого созданы прекрасные. В свою очередь Беларусь заинтересована в более качественной подготовке спортсменов по зимним видам спорта, и австрийские горнолыжные комплексы для нас, безусловно, интересны", - сказал министр.

Алоизия Вергеттер подчеркнула, что контакты между странами в сфере спорта развиваются неплохо, но недостаточно проработана правовая основа. Она предложила подготовить и подписать соответствующий меморандум.

Кроме того, в январе-феврале 2020 года посольство предлагает провести в "Силичах" фестиваль, посвященный зимним видам спорта, с приглашением известных австрийских спортсменов.-0-

Фото Минспорта