В Беларуси разработали настольную правовую игру для детей с инвалидностью

Благотворительное общественное объединение "Мир без границ" выпустило настольную игру "Право имею". Ее цель – рассказать детям на доступном языке о правах, которые даны им от рождения. Игра разрабатывалась в рамках проекта "Знать, чтобы помогать", направленного на поддержку детей с инвалидностью и реализацию их прав.

В детской настольной игре продумано все, чтобы участники на примере простых жизненных ситуаций запомнили и научились пользоваться правами, которые принадлежат каждому ребенку. Свой ход игрок начинает с того, что вытягивает "карту Ситуаций". Задача игрока – определить, какое из прав нарушается в описанной истории. В случае неверного ответа на поле выставляются фигурки монстров.

При разработке игры учитывался критерий доступности. Она подходит для детей разного возраста и разных когнитивных способностей. Игра предусмотрена для детей от 6 лет, для ребят постарше можно выбрать уровни с усложнениями – без коллективного принятия решений, возможности ответить повторно в случае ошибки, подсказок с названиями прав. Ребенок с инвалидностью может играть с поддержкой взрослого – в таком случае помощник не считается игроком.

"Игра создавалась в первую очередь для детей с инвалидностью, проживающих в домах-интернатах, и специалистов, которые с ними работают. Очень важно, чтобы сами дети знали, какие у них есть права, а специалисты помогли и научили практическому применению этих прав. В домах-интернатах для детей с особенностями психофизического развития сейчас находятся около 1400 детей и молодых людей в возрасте от 4 до 35 лет. У каждого ребенка, вне зависимости от условий проживания, есть право на полноценное и счастливое детство, личные права, гарантированные национальным и международным законодательством", – отмечает Валентин Чернякевич, ведущий специалист БОО "Мир без границ".

БОО "Мир без границ" передало настольные игры в девять домов-интернатов для детей-инвалидов с особенностями психофизического развития. Также игра доступна для пользования во всех ЦКРОиРах страны (Центры коррекционно-развивающего обучения и реабилитации функционируют во всех областных и районных городах Беларуси как учреждения специального образования для детей с особыми образовательными потребностями. – Прим. ред.).

Справочно

Проект "Знать, чтобы помогать" реализуется БОО "Мир без границ" совместно с Министерством труда и социальной защиты при поддержке неправительственной организации "ЭРИКС партнер по развитию" (Королевство Швеция) с августа 2018 года. Проект направлен на изучение и апробацию международных стандартов мониторинга и оценки реализации прав детей с инвалидностью, новых подходов по расширению возможностей детей с инвалидностью пользоваться правами, гарантированными Конвенцией о правах ребенка и Конвенцией о правах людей с инвалидностью. Цели проекта соответствуют национальным интересам, перспективам развития, планам и стратегиям в области социальной защиты, а также законодательству и международным обязательствам Республики Беларусь.

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