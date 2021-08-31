В Беларуси разработали временные рекомендации по организации образовательного процесса при COVID-19

31 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство здравоохранения совместно с Министерством образования и Республиканским центром по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения разработало временные рекомендации по организации образовательного процесса в условиях распространения COVID-19, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

Рекомендации вводятся на сентябрь - октябрь 2021 года. В последующем планируется актуализировать проводимые мероприятия с учетом особенностей течения эпидемиологического процесса COVID-19 в организованных коллективах.

Во временных рекомендациях предлагается определить ответственных лиц в органах исполнительной власти, учреждениях образования, оздоровления; обратить особое внимание на соблюдение принципа социального дистанцирования; организовать проведение пропускного фильтра; создать необходимые условия для соблюдения правил личной гигиены. Также рекомендуется организовать достижение максимального охвата вакцинацией против COVID-19 среди работников, ограничить проведение культурных, физкультурно-спортивных и других мероприятий, которые позволят снизить риск заноса и распространения инфекции в коллективе.-0-