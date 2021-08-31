В Беларуси разработали временные рекомендации по организации образовательного процесса при COVID-19

Рассылка Рассылка
ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Флаг Вторник, 31 августа 2021
Минск Переменная облачность +15°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
18:02 Что замалчивает Запад, кто виноват в очередях и какова репутация Беларуси. Подробности доклада Лукашенко по таможне Президент
17:56 Программа до 2025 года содержит алгоритм трансформации территорий страны в сильные регионы - Минэкономики Экономика
17:54 В Гомельской области восстановили электроснабжение после разгула стихии Регионы
17:51 Брестская область продала частной компании свои акции ОАО "Изоляция" Регионы
17:49 Долгий ковид может длиться 6-9 месяцев и более - Мурашко В мире
17:43 Пенсия по возрасту при максимальных показателях стажа и заработка с 1 сентября составит Br924 Общество
17:41 Беларусь с 1 сентября снижает экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты Экономика
17:35 СК установил четырех участников августовских протестных акций в Минске Происшествия
17:35 Около 25 тыс. нарушений охраны труда устранено по требованию профсоюзов Общество
17:21 Пловец Алексей Талай установил рекорд Паралимпийских игр в Токио Спорт
17:20 Авиапредприятиям в современных условиях необходимо искать нестандартные решения - Авраменко Экономика
17:15 Польские пограничники насильно доставили семью беженцев к белорусской границе Общество
17:06 Молодые исследователи представят около 70 новых разработок и технологий на форуме "Путь в науку" Технологии
17:05 В Перу автобус упал в овраг - погибли 17 человек В мире
17:01 Межотраслевая спартакиада профсоюзов пройдет в Витебске 3 и 4 сентября Регионы
16:56 В Славгородском районе 1 сентября после капремонта откроются две школы Регионы
16:52 Гомельская область лидирует по числу учреждений общего среднего образования Регионы
16:47 В Беларуси разработали временные рекомендации по организации образовательного процесса при COVID-19 Общество
16:44 В Институте пограничной службы открылся многофункциональный спортивный комплекс Общество
16:39 Гигин: роль предпринимательства в обществе - одна из основных тем регионального форума "Беларусь адзіная" Регионы
16:32 Минобороны Беларуси и делегация Вооруженных сил Пакистана обсудили направления сотрудничества Общество
16:19 В Гродно спасатели сняли с крыши двухэтажного дома девочку Происшествия
16:11 Белорусские школьники завоевали три медали на Международной олимпиаде по наукам о Земле Общество
16:08 С начала лета правоохранителям Брестской области поступило 27 сообщений о заблудившихся в лесу Происшествия
16:07 В Минске подросток похитил $2 тыс. у родителей приятеля Происшествия
16:03 Резиденты СЭЗ "Гродноинвест" в первом полугодии получили свыше Br260 млн чистой прибыли Регионы
16:03 В Беларуси к сентябрю усилили 4G-связь почти в 50 городах Беларуси Технологии
15:53 В Минске на ул.Ольшевского нашли малыша Происшествия
15:53 В Турции произошло землетрясение магнитудой 4,9 В мире
15:40 Первый в области специализированный зал для индор-хоккея открыли в Гродно Регионы
Все новости
Все новости
Общество
31 августа 2021, 16:47

В Беларуси разработали временные рекомендации по организации образовательного процесса при COVID-19

Фото из архива
Фото из архива
Новости темы "Коронавирус: последние новости"
Долгий ковид может длиться 6-9 месяцев и более - Мурашко
За сутки в Беларуси зарегистрированы 1168 пациентов с COVID-19, выписаны 1026

31 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство здравоохранения совместно с Министерством образования и Республиканским центром по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения разработало временные рекомендации по организации образовательного процесса в условиях распространения COVID-19, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

Рекомендации вводятся на сентябрь - октябрь 2021 года. В последующем планируется актуализировать проводимые мероприятия с учетом особенностей течения эпидемиологического процесса COVID-19 в организованных коллективах.

Во временных рекомендациях предлагается определить ответственных лиц в органах исполнительной власти, учреждениях образования, оздоровления; обратить особое внимание на соблюдение принципа социального дистанцирования; организовать проведение пропускного фильтра; создать необходимые условия для соблюдения правил личной гигиены. Также рекомендуется организовать достижение максимального охвата вакцинацией против COVID-19 среди работников, ограничить проведение культурных, физкультурно-спортивных и других мероприятий, которые позволят снизить риск заноса и распространения инфекции в коллективе.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
Министерство здравоохранения Министерство образования
Новости рубрики Общество
Фото из архива Пенсия по возрасту при максимальных показателях стажа и заработка с 1 сентября составит Br924
Фото из архива Около 25 тыс. нарушений охраны труда устранено по требованию профсоюзов
Фото из архива Польские пограничники насильно доставили семью беженцев к белорусской границе
Фото Институт пограничной службы В Институте пограничной службы открылся многофункциональный спортивный комплекс
Фото Минобороны Минобороны Беларуси и делегация Вооруженных сил Пакистана обсудили направления сотрудничества
Фото из архива Белорусские школьники завоевали три медали на Международной олимпиаде по наукам о Земле
Главное
Александр Лукашенко и Владимир Орловский Что замалчивает Запад, кто виноват в очередях и какова репутация Беларуси. Подробности доклада Лукашенко по таможне
Сделать выводы и наметить шаги на будущее. Итоги Олимпиады в Токио обсудили у Лукашенко
Таможня помогает белорусским предприятиям в условиях санкций. Председатель ГТК рассказал, как именно
Сев озимых зерновых начался в Беларуси
Топ-новости
Лукашенко: Запад обвиняет Беларусь в контрабанде, но замалчивает проблему наркотрафика из Европы
Кочанова и митрополит Вениамин обсудили сотрудничество государства и церкви
Пархамович: организации стройотрасли стремятся максимизировать сотрудничество с партнерами
Parimatch и ФХБ расширили сотрудничество. Экстралига – с новым логотипом!
Пенсия по возрасту при максимальных показателях стажа и заработка с 1 сентября составит Br924
Программа до 2025 года содержит алгоритм трансформации территорий страны в сильные регионы - Минэкономики
Авиапредприятиям в современных условиях необходимо искать нестандартные решения - Авраменко
В Беларуси приняты меры по стимулированию инвестиционной и экспортной деятельности фармпроизводителей
Польские пограничники насильно доставили семью беженцев к белорусской границе
Дожди и порывистый ветер ожидаются в Беларуси 1 сентября
Гигин: роль предпринимательства в обществе - одна из основных тем регионального форума "Беларусь адзіная"
Около 25 тыс. нарушений охраны труда устранено по требованию профсоюзов
Семашко: в программах интеграции остался один неразрешенный момент - тариф на транспортировку газа
Пловец Алексей Талай установил рекорд Паралимпийских игр в Токио
Подарок от белорусского народа и Президента Беларуси - в Воронежской области открыли новую школу
Реклама
С нами интереснее
погода погода
курсы курсы
гороскоп гороскоп
тв программа тв программа
Темы Все темы
Судьбы женщин - судьба единой Беларуси Спецпроект БЕЛТА "Экспертная среда" Олимпиада в Токио Репортаж БЕЛТА Специальный репортаж Год народного единства
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись З гонарам у сэрцы Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2021гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.