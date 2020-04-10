В Беларуси разработан алгоритм организации образовательного процесса в вузах с применением ИКТ

10 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси разработан алгоритм организации образовательного процесса в вузах с применением информационно-коммуникационных технологий. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-центре Министерства образования.

Министр образования Игорь Карпенко провел сегодня рабочее онлайн-совещание с ректорами вузов, начальниками главных управлений по образованию облисполкомов, председателем комитета по образованию Мингорисполкома. Участников совещания проинформировали, что в сложившихся условиях необходимо системно контролировать качество обучения и выполнение поручений в соответствии с рекомендациями Министерства здравоохранения по профилактике инфекции COVID-19. Необходимо проводить информационно-разъяснительную работу с обучающимися и их родителями, а также санитарно-противоэпидемические мероприятия.

"Принимая решение применить в образовательном процессе управляемую самостоятельную работу, информационно-коммуникационные технологии и индивидуальные планы, нужно учитывать сложившуюся ситуацию в регионе и конкретном учреждении образования", - отметили в пресс-центре.

Руководителям учреждений образования рекомендовано усилить контроль и обеспечить оперативное управление на всех уровнях образования. Особое внимание нужно уделить обучающимся, находящимся в общежитиях и по месту проживания, для которых образовательный процесс организован с применением ИКТ. Это позволит сформировать ответственное поведение и своевременное освоение содержания образовательных программ.

Кроме того, они должны проработать возможности организации дистанционной работы работников, относящихся к категории риска. "Учреждения образования должны использовать эту ситуацию для дальнейшего развития и совершенствования дистанционного обучения. Вопрос о единой платформе для учреждений общего среднего образования уже прорабатывается", - добавили в пресс-центре.-0-