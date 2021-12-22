В Беларуси разработана дорожная карта по реализации инициативы "Компания, дружественная родителям"

22 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси разработана дорожная карта действий по реализации инициативы "Компания, дружественная родителям", уже ведется подбор лучших мировых практик и их адаптация к нашим реалиям. Об этом сообщила сегодня журналистам консультант управления народонаселения, гендерной и семейной политики Министерства труда и социальной защиты Светлана Белаш, передает корреспондент БЕЛТА.

Одним из значимых направлений в сфере улучшения демографической ситуации в Беларуси является реализация концепции "Компания, дружественная родителям".

"Значительный потенциал развития таких благоприятных для совмещения родительства и трудовой деятельности условий мы видим у нанимателей. Наряду с существующей господдержкой работающих родителей для нас актуальным является вовлечение в этот процесс нанимателей. И это может быть реализовано при наличии информирования их о лучших практиках совмещения родительства и карьеры", - подчеркнула Светлана Белаш.

Речь о практиках, не дискриминирующих родителей на рабочем месте, помощи компаниям (частным и государственным/отдельному работодателю) оставаться устойчивыми и эффективными за счет сохранения талантов и развития у сотрудников-родителей дополнительных лидерских и менеджерских навыков. А также о подходах, которые способствуют развитию гендерного равенства в семье, на работе и в конечном итоге в обществе.

"На это направлена инициатива "Компания, дружественная родителям", - добавила Светлана Белаш.

Концептуальная записка инициативы написана Фондом ООН в области народонаселения (ЮНФПА) в Беларуси в партнерстве с Центром социально-демографических исследований НИИ труда Минтруда и соцзащиты. Подходы одобрены и парламентариями, и представителями нанимателей, бизнес-кругов. С учетом внесенных ими дополнений сейчас документ дорабатывается.

"Мы разработали дорожную карту совместных действий. Дальше будет сформирован пул организаций, заинтересованных в реализации этой инициативы. И в конце 2022 года планируем провести круглый стол по подведению итогов наших совместных мероприятий", - сказала Елена Белаш.

Координатор программ ЮНФПА в Беларуси Ольга Лукашкова отметила, что многие компании в мире вырабатывают механизмы и практики, которые позволяют изменить философию найма сотрудников, трудовых отношений, когда сотрудники-родители не рассматриваются как обуза для нанимателей. Наоборот, они способны работать с максимальной отдачей, потому что у них формируются навыки концентрации, мультизадачности, ответственность.

"Концепция в долгосрочной перспективе формирует социальные бонусы для сотрудников-родителей, для самих работодателей, для общества в целом, - сказала она. - В концепцию удачно вписались все новые форматы работы и обучения, которые были предложены для преодоления влияния пандемии. Парадоксально, но COVID-19 помог осознать преимущества концепции. Это открытие новых возможностей гибкого графика, гибридных форм работы. Появляется и больше возможностей в уходе за ребенком у отцов".

Ольга Лукашкова перечислила и другие инструменты концепции: программы поддержки будущих и состоявшихся родителей, отцовский отпуск, трудовые гарантии сверх норм законодательства, схемы возврата к работе родителей после декретного отпуска, развитие корпоративной культуры, опции "ребенок на работе" и "карьера на паузе" для ухода за малышом и т.д.

Важно, что концепция нацелена на новое поколение родителей с учетом их ценностей и ориентиров. Они нацелены жить здесь и сейчас, ценят эмоциональный комфорт, стремятся к самореализации, новым знаниям и навыкам, озабочены здоровым образом жизни. Они рациональны, социально ответственны, но при этом индивидуалисты в хорошем смысле слова. Им интересна работа, где они находят все это, где их уважают, ценят, где им работать в удовольствие. И важный посыл этой кампании, адресованный и работникам, и нанимателям - и те, и другие являются родителями, и те, и другие хотят высокого статуса для компании и стремятся нравиться друг другу.

"Что уже сделано. Мы провели анализ рынка, тактик, которые существуют в мире, чтобы понять, что лучшее мы можем взять и адаптировать для Беларуси с учетом законодательства и сложившейся практики. Разработана стратегия и формат коммуникации со всеми заинтересованными, - рассказала Ольга Лукашкова. - В мае был проведен онлайн-форум для более чем 80 участников. Ряд компаний выразил желание стать пилотными для инициативы, и как продолжение онлайн-форума мы провели для них серию практико-ориентированных семинаров, чтобы показать им успешный мировой опыт".

В ближайших планах - провести оценку корпоративных политик и практики компаний (изъявивших желание поучаствовать) в части их дружественности к работникам-родителям и подготовить практические рекомендации, что и как улучшить; разработать общие рекомендации, а также методики и чек-листы для самостоятельной оценки и составления собственной дорожной карты. Потому что нет универсальных стратегий. Также ЮНФПА предлагает создать отличительный "знак качества" для сети компаний, дружественных родителям.-0-