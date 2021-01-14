В Беларуси разработана система мониторинга реализации прав детей с инвалидностью, проживающих в домах-интернатах

Благотворительное общественное объединение "Мир без границ" совместно с представителями министерств и ведомств Беларуси разработало систему мониторинга, которая направлена на улучшение реализации прав детей с инвалидностью в домах-интернатах. Задачи системы мониторинга: понять, как права ребенка осуществляются в его повседневной жизни, определить проблемные вопросы и пути их решения. Система разрабатывалась в рамках проекта "Знать, чтобы помогать", направленного на поддержку детей с инвалидностью и реализацию их прав.

В основе системы мониторинга – ключевые права и принципы, которые определяют жизнь ребенка: право на здоровье, образование, семью, идентичность, личную жизнь, защиту от насилия, право быть услышанным и говорить, а также принцип равенства. При составлении системы эксперты в равной степени руководствовались национальным законодательством и международными документами, ратифицированными Беларусью.

– Система мониторинга опирается на стандарты, нормы и принципы, изложенные в Конвенции ООН о правах ребенка и Конвенции ООН о правах инвалидов. Однако следует отметить, что факт ратификации конвенций, так же как и существование правовой основы в принципе, не гарантирует, что предоставляемые права, льготы и комплекс услуг будут адаптированы к потребностям и возможностям каждого ребенка с инвалидностью в доме-интернате. Поэтому возникла необходимость создать независимый национальный механизм контроля, который будет помогать соблюдению прав детей с инвалидностью, улучшать их уровень жизни, повышать правовую грамотность сотрудников домов-интернатов и их воспитанников, – отмечает Алексей Ананенко, председатель БОО "Мир без границ".

В 2020 году система мониторинга была апробирована в Городищенском доме-интернате для детей-инвалидов. Воспитанникам задавались простые, на первый взгляд, вопросы: "Как тебя зовут?", "С кем ты дружишь?", "Как зовут твоих друзей?". Эти вопросы позволили понять, знает ли ребенок свое имя, соответственно, как его называют воспитатели, а также в какой степени он общается со сверстниками. Помимо опроса сотрудников и детей, основной этап мониторинга включал наблюдение и анализ документов. Заключительный этап – подготовка рекомендаций.

В разработке системы мониторинга принимали участие специалисты Министерства труда и социальной защиты, Министерства образования, Министерства здравоохранения, Генеральной прокуратуры Республики Беларусь, представители местных исполнительных и распорядительных органов, зарубежные и белорусские эксперты. Проводились регулярные консультации, а также промежуточная оценка рабочей версии инструментария с целью уточнения ясности критериев оценки, корректности разработанных методов и формирования единого межведомственного подхода.

Справочно

Проект "Знать, чтобы помогать" реализуется БОО "Мир без границ" совместно с Министерством труда и социальной защиты при поддержке неправительственной организации "ЭРИКС партнер по развитию" (Королевство Швеция) с августа 2018 года. Проект направлен на изучение и апробацию международных стандартов мониторинга и оценки реализации прав детей с инвалидностью; новых подходов по расширению возможностей детей с инвалидностью пользоваться правами, гарантированными Конвенцией о правах ребенка и Конвенцией о правах людей с инвалидностью. Цели проекта соответствуют национальным интересам, перспективам развития, планам и стратегиям в области социальной защиты, а также законодательству и международным обязательствам Республики Беларусь.

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