В Беларуси реализуется известная четырехступенчатая модель гибридной войны - Щекин

28 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси реализуется известная четырехступенчатая модель гибридной войны. Такое мнение газете "СБ. Беларусь сегодня" высказал политолог, кандидат философских наук Николай Щекин, сообщает БЕЛТА.

"В Беларуси реализуется известная четырехступенчатая модель гибридной войны: Telegram-революция - дипломатическая война - "гуманитарная помощь" - непосредственное военное вторжение. Две первые стадии уже налицо. Причем первая из них реализована впервые в истории постсоветского периода, да и в целом в мире. Если ранее в Египте, Тунисе нечто подобное осуществлялось через Facebook, то у нас явная Telegram-революция. К счастью, непосредственное агрессивное вмешательство осталось лишь в пусть вполне вероятных, но планах. При этом надо понимать главное: политического кризиса как такового в Беларуси не было, его нам навязали извне. Доказательством может служить тот факт, что так называемая оппозиция и наши соседи попытались торпедировать самое основное, что есть в республике, - рабочий класс и промышленные предприятия. То, на чем и стоит Беларусь", - сказал Николай Щекин.

Политолог отметил, что нашу страну пытаются втянуть в геополитическую игру, сделав из Беларуси подручный коллектор для выкачивания ресурсов, прежде всего трудовых. "После того как отношения между США и Германией стали напряженными, Польша и Литва решили этим воспользоваться и применить свои технологии. Причем, как сегодня становится понятно, даже без ведома американцев и Евросоюза. Сегодня уже в открытую и оппозиционеры, и экс-кандидаты, и экс-претенденты на президентскую должность стали признаваться, что это прямое вмешательство одной из восточноевропейских и одной из балтийских стран. И мы видим, какое сейчас давление оказывается на Беларусь по всем каналам, прежде всего дипломатическим. Становится все более понятным, что предпринятые белорусским государством в первые дни после выборов действия в основе своей были оправданны. В противном случае мы бы сейчас были в совершенно иной стране. А может, и самой страны уже бы не было", - заявил он.

Николай Щекин подчеркнул: "Конечно, есть много нюансов и казусов. Но с учетом того, что с подобным мы столкнулись впервые, приходилось вырабатывать методику ответа практически в режиме онлайн. И государство, надо отдать ему должное, хорошо справилось с этими вызовами. Нас попытались разрушить, и стоит сказать огромное спасибо большинству нашего народа за выдержку и терпение, а силовым структурам - что они своевременно увидели угрозы и предпринимают все усилия, чтобы удержать конституционный строй. А все так называемые общественные структуры и советы, пытающиеся руководить нами из-за границы, являются не просто антиконституционными и аморальными, они являются антиисторическими".

"Впереди у нас большая работа по государственному и конституционному строительству нашей страны. Ясно одно: выборы состоялись, Александр Лукашенко - легитимный Президент, которого поддерживает большинство. И всему миру, в том числе западноевропейскому, придется диалог вести именно с ним", - заключил политолог.-0-