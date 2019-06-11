В Беларуси реализуют проект по укреплению потенциала Госпогранкомитета в борьбе с незаконным оборотом оружия

11 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси укрепят потенциал Госпогранкомитета в борьбе с незаконным оборотом оружия и боеприпасов. Соответствующее проектное соглашение подписано сегодня в Минске между ГПК и Программой развития ООН. С правительством ФРГ ПРООН подписала соглашение о предоставлении средств для реализации проекта в размере $1,5 млн, передает корреспондент БЕЛТА.

Проект будет реализован в Беларуси в течение двух лет. Он призван способствовать повышению безопасности и стабильности в Восточной Европе посредством укрепления потенциала Госпогранкомитета в области противодействия незаконному перемещению легкого стрелкового оружия и боеприпасов через Государственную границу Беларуси.

Председатель Госпогранкомитета Анатолий Лаппо, отвечая на вопросы журналистов, рассказал об основных направлениях проекта. "Это создание и совершенствование системы оценки рисков, закупка оборудования, программного обеспечения. Еще одна составляющая - подготовка кадров", - пояснил он.

Постоянный представитель ПРООН в Беларуси Александра Соловьева в свою очередь обратила внимание, что благодаря реализации проекта будут приняты дополнительные меры по предотвращению случаев незаконного перемещения оружия и боеприпасов. Немаловажно, что это поспособствует достижению Целей устойчивого развития в части содействия построению миролюбивого и открытого общества, добавила она. Александра Соловьева назвала Германию ключевым партнером по ЦУР. "В рамках этого проекта мы хотели бы привлечь и других партнеров в этой области", - сказала она.

Посол Германии в Беларуси Петер Деттмар подчеркнул, что ни одна страна не может в одиночку бороться с трансграничной незаконной торговлей оружием. Немецкая сторона заинтересована в оказании необходимой поддержки Беларуси, учитывая ее уникальное географическое положение. Страна граничит с ЕС и Россией и нередко рассматривается преступниками как удобный транзитный коридор для незаконного перемещения оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ. За пять лет, если сравнивать 2013 год с 2018-м, число таких попыток возросло в шесть раз. В этом году их зафиксировано 45.-0-