В Беларуси ребенку с СМА впервые провели генную терапию

17 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Республиканском научно-практическом центре "Мать и дитя" 17 декабря впервые выполнено введение самого дорогого в мире генного препарата - "Золгенсма", или онасемноген абепарвовек. Это лекарственное средство применяется для лечения детей со спинальной мышечной атрофией, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минздрава.

Директор центра Сергей Васильев сообщил, что это первый в истории страны случай. Введение препарата стало возможным благодаря работе большого количества людей и содействию Минздрава на всех этапах поставки препарата в страну. Заместитель директора центра Елена Улезко добавила, что теперь в стране есть команда специалистов с опытом работы по генной терапии СМА.

Общее руководство командой осуществляла доцент кафедры детской неврологии БелМАПО, главный внештатный специалист Минздрава по наследственным нервно-мышечным заболеваниям у детей Ирина Жевнеронок. По ее словам, коммерческая стоимость препарата составляет около $2,5 млн.

"Малышка, которая стала первым пациентом, была включена в международную глобальную программу управляемого доступа к генной терапии AVXS-101, в которой методом случайного выбора определяется пациент с бесплатным доступом к препарату", - цитирует Ирину Жевнеронок пресс-служба Минздрава. Этим первым ребенком в Беларуси стала Даша Шепетовская. После введения препарата девочка чувствует себя удовлетворительно.-0-