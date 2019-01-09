В Беларуси регистрируются единичные случаи гриппа

9 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси регистрируются спорадические случаи гриппа. В основном это вирусы A(H1N1) и A(H3N2), сообщила журналистам заместитель начальника отдела гигиены, эпидемиологии и профилактики Министерства здравоохранения Инна Карабан, передает корреспондент БЕЛТА.

По прогнозам специалистов, более интенсивный рост заболеваемости гриппом будет зарегистрирован в конце января - начале февраля, то есть в обычные для Беларуси сроки. По словам Инны Карабан, выявленные на данный момент вирусы гриппа зарегистрированы у людей, не прошедших вакцинацию, переносятся в легкой степени.

Сейчас уровень заболеваемости ОРЗ в Беларуси низкий, роста по сравнению с прошлогодним эпидсезоном нет. "На протяжении последних нескольких лет наблюдается ситуация, когда нет резких подъемов заболеваемости острыми респираторными инфекциями", - отметила Инна Карабан.

Похожая ситуация наблюдается во многих странах европейского региона, но в некоторых из них уже регистрируется увеличение количества случаев, когда был выявлен вирус гриппа. Греция, Латвия, Словакия и Узбекистан информировали о локальных вспышках. В Исландии, Норвегии, Португалии, Турции и Швеции сообщают о широко распространенной активности гриппа.-0-