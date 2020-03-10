10 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси рекордно низкое число болеющих туберкулезом детей. Об этом сообщил директор РНПЦ пульмонологии и фтизиатрии Геннадий Гуревич сегодня на расширенном заседании Постоянной комиссии по здравоохранению, физической культуре, семейной и молодежной политике Палаты представителей, передает корреспондент БЕЛТА.

По словам Геннадия Гуревича, в 2019 году туберкулезом в Беларуси заболели 23 ребенка. Детское отделение РНПЦ на грани закрытия, отметил его директор. Он добавил, что миссия ВОЗ, которая побывала недавно в Беларуси, признала успехи противотуберкулезной службы в этом плане. "Ни в одной из стран такой низкой заболеваемости детского населения нет. Эксперты ВОЗ не видят признаков того, что мы недовыявляем случаи. Это реальные цифры", - подчеркнул Геннадий Гуревич.

Эпидситуацию по туберкулезу в Беларуси директор РНПЦ оценил как достаточно хорошую. Заболеваемость составляет 18,3 на 100 тыс. населения (с учетом рецидивов 23,3 на 100 тыс.), смертность - 2,2 на 100 тыс. В 2019 году туберкулезом заболели 1759 человек - на 155 меньше, чем в предыдущие годы. Уменьшилось число рецидивов - на 7,5% по сравнению с прошлым годом. Смертность снизилась на 15,4%.

Основной проблемой для страны Геннадий Гуревич назвал высокий уровень туберкулеза с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя. Сегодня она имеется у 38% пациентов, у которых заболевание выявлено впервые, и почти у 60%, получающих лечение повторно. Мультирезистентный туберкулез лечится два года, а лекарственно чувствительный - 6-8 месяцев.

Противотуберкулезная служба Беларуси внедряет новые технологии, пациенто-ориентированную модель, развивает межведомственное, международное сотрудничество. Так, в стране проводится молекулярно-генетическая диагностика, которая позволяет в течение суток поставить диагноз. Появились новые схемы химиотерапии с современными препаратами, которые позволяют лечить людей с широкой лекарственной устойчивостью и даже паллиативных пациентов.

Во время заседания обсуждались итоги реализации в 2019 году подпрограммы "Туберкулез" государственной программы "Здоровье народа и демографическая безопасность Беларуси" на 2016-2020 годы. За четыре года смертность снизилась на 37,1%, заболеваемость - на 34%, доля пациентов, успешно закончивших курс лечения мультирезистентного туберкулеза, увеличилась на 9%.

Председатель комиссии по здравоохранению, физической культуре, семейной и молодежной политике Людмила Макарина-Кибак перед заседанием напомнила журналистам, что Целями устойчивого развития предусмотрена ликвидация туберкулеза до 2035 года. Беларусь также работает над этим, проблемой занимаются и парламентарии. В Палате представителей находятся поправки в закон о здравоохранении, где отдельная глава посвящена контролируемому лечению. Оно применяется в том числе в отношении пациентов с туберкулезом. Во время заседания обсуждались наиболее актуальные для противотуберкулезной службы вопросы и возможные пути их решения, которые стоит предусмотреть и на законодательном уровне.-0-