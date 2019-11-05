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05 ноября 2019, 11:46

В Беларуси в январе-сентябре рекультивировали более 240 мини-полигонов

Ольга Сазонова
Ольга Сазонова

5 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси в январе-сентябре рекультивировали более 240 мини-полигонов, сообщила сегодня журналистам начальник главного управления регулирования обращения с отходами, биологического и ландшафтного разнообразия Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Ольга Сазонова в пресс-центре БЕЛТА.

"По итогам девяти месяцев показатели республиканского плана мероприятий по наведению порядка на земле в целом выполнены. Во время месячников, субботников, различных акций посажено более 405 тыс. деревьев (практически в четыре раза больше, чем за аналогичный период прошлого года), свыше 260 тыс. кустарников (почти в 2,5 раза больше). Перевыполнено задание по рекультивации и выводу из эксплуатации мини-полигонов: при плане в 212 рекультивировано уже более 240 таких объектов", - сказала Ольга Сазонова.

План по благоустройству (ремонту) спортивных и детских игровых площадок на придомовых территориях перевыполнен более чем на 20%, по распашке и вовлечению в хозяйственный оборот пустующих сельскохозяйственных земель - в четыре раза.

В 2018 году стартовала масштабная экологическая кампания "Обустроим малую родину", к которой присоединились все регионы страны. Цель кампании - вклад каждого в благоустройство района, жилого двора, ближайшего парка или сквера, водоема. Это может быть посадка деревьев или кустарников, покраска забора и скамеек, уборка мусора, организация контейнеров рядом с местами, где обнаружены крупные скопления отходов. Экологическая кампания продолжается и в этом году. С 12 октября по 2 ноября в кампании "Обустроим малую родину" поучаствовали более 3 тыс. работников системы Минприроды. Они высадили около 100 тыс. молодых деревьев (дубы, липы, березы, туи, ели) и более 10 тыс. кустарников.

Минприроды осуществляет контроль за наведением порядка на земле. За девять месяцев 2019 года территориальные органы министерства провели свыше 31 тыс. контрольных мероприятий, по итогам которых выявлено более 42 тыс. нарушений природоохранного законодательства. К административной ответственности привлечены свыше 5,4 тыс. человек, сумма взысканий составила почти Br1,5 млн.

Министерство архитектуры и строительства в решении вопросов наведения порядка на строительных площадках, производственных базах, сельскохозяйственных и прилегающих территориях активно взаимодействует с Госстандартом, управлениями МЧС, центрами гигиены и эпидемиологии. При необходимости в их адрес направляются предложения, информационные письма, принимаются меры реагирования для решения вопросов. "Кроме того, ежегодно проводится республиканский смотр-конкурс санитарного состояния и благоустройства населенных пунктов", - добавила начальник отдела градостроительства главного управления градостроительства, проектной, научно-технической и инновационной политики Министерства архитектуры и строительства Анна Кудравец.

Начальник отдела по благоустройству, санитарному содержанию жилищного фонда ГО "Минское городское жилищное хозяйство" Наталья Шевченя отметила, что в 2019 году в Минске было отремонтировано 635 дворовых территорий. Был выполнен ямочный ремонт, отремонтировано детское игровое и спортивное оборудование, малые архитектурные формы.-0-

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