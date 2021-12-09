В Беларуси ревакцинировались 21% работников и 52% проживающих в стационарных соцучреждениях

9 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси продолжается ревакцинация работников и проживающих в учреждениях стационарного социального обслуживания, сообщили БЕЛТА в Министерстве труда и социальной защиты.

"В стационарных учреждениях социального обслуживания продолжается ревакцинация работников и проживающих. Так, ревакцинацию уже прошли 21% работников и 52% проживающих", - сказали в ведомстве.

В системе Минтруда и соцзащиты работают 156 стационарных учреждений для пожилых людей и инвалидов: 92 дома-интерната и 64 отделения круглосуточного пребывания территориальных центров социального обслуживания населения.

Деятельность стационарных учреждений обеспечивают почти 13 тыс. работников.-0-