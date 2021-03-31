В Беларуси с 1 апреля принимаются заявки на конкурс "Предприниматель года"

31 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси 1 апреля начнется прием заявок на ежегодный национальный конкурс "Предприниматель года", сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минэкономики.

Желающие принять участие должны направить свои заявки в соответствующие органы исполнительной власти (по месту своего нахождения или месту жительства): в горисполкомы, райисполкомы, администрации районов Минска. Прием - до 1 июня 2021 года.

Конкурс проводится среди юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по следующим номинациям: "Успешный старт" (бизнесу от 2 до 4 лет), "Стабильный успех" (более 5 лет), "Эффективный бизнес в сфере производства" (более 3 лет), "Эффективный бизнес в сфере услуг" (более 3 лет), "Эффективный индивидуальный бизнес" (индивидуальные предприниматели - более 3 лет).

Денежный приз для победителей в номинациях "Успешный старт", "Стабильный успех", "Эффективный бизнес в сфере производства", "Эффективный бизнес в сфере услуг" составляет 100 базовых величин (сейчас 1 БВ - Br29). Лучшие в номинации "Эффективный индивидуальный бизнес" награждаются премией в 50 базовых величин.

Также победителям предоставляется право использовать логотип конкурса в рекламных целях.

Подробную информацию можно узнать на сайте Минэкономики.-0-