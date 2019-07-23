В Беларуси с 1 августа установлены новые размеры минимальных потребительских бюджетов

23 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Новые размеры минимальных потребительских бюджетов установлены с 1 августа постановлением Министерства труда и социальной защиты от 19 июля 2019 года № 38. Такая информация опубликована на Национальном правовом интернет-портале , сообщает БЕЛТА.

Так, минимальный потребительский бюджет на одного члена семьи из четырех человек с 1 августа по 31 октября 2019 года в расчете на месяц составит Br369,55 (с 1 мая по 31 июля действовал соответствующий размер МПБ в сумме Br363,46).

Постановлением Минтруда и соцзащиты на период с 1 августа по 31 октября этого года также установлены среднедушевые минимальные потребительские бюджеты молодой семьи из трех человек в размере Br403,04; трудоспособного населения - Br473,67; пенсионеров - Br368,92; студентов - Br349,16; детей в возрасте до 3 лет – Br300,01; детей в возрасте от 3 до 6 лет - Br396,92; детей в возрасте от 6 до 18 лет – Br401,54.

Минимальный потребительский бюджет представляет собой расходы на приобретение набора потребительских товаров и услуг для удовлетворения основных потребностей человека.

Среднедушевые минимальные потребительские бюджеты утверждаются ежеквартально и служат для анализа достигнутого уровня жизни населения и прогнозирования его изменений, для оценки материального положения различных групп населения, типов семей, оценки покупательной способности доходов населения, обоснования размеров минимальных социально-трудовых гарантий.

Так, в настоящее время среднедушевой минимальный потребительский бюджет семьи их четырех человек служит основой для определения права граждан на получение льготных кредитов и субсидий на строительство (реконструкцию) или приобретение жилых помещений; граждан, постоянно проживающих и работающих в населенных пунктах с численностью населения до 20 тыс. человек, - льготных кредитов на капитальный ремонт и реконструкцию жилых помещений, строительство инженерных сетей, возведение хозяйственных помещений и построек.

Постановление вступает в силу после его официального опубликования.-0-