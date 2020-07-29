В Беларуси с 1 августа установлены новые размеры минимальных потребительских бюджетов

29 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Новые размеры минимальных потребительских бюджетов утверждены постановлением Министерства труда и социальной защиты от 22 июля 2020 года №68, сообщили БЕЛТА в Минтруда и соцзащиты.

Минимальный потребительский бюджет на одного члена семьи из четырех человек с 1 августа по 31 октября в расчете на месяц составит Br413,1 (с 1 мая по 31 июля действовал МПБ в размере Br406,04).

Постановлением Минтруда также установлены среднедушевые минимальные потребительские бюджеты молодой семьи из трех человек в размере Br446,97; трудоспособного населения - Br522,13; пенсионеров - Br404,52; детей в возрасте до 3 лет - Br344,25; детей в возрасте от 3 до 6 лет - Br447,3; детей в возрасте от 6 до 18 лет - Br449,28.

Как уточнили специалисты Минтруда, минимальный потребительский бюджет представляет собой расходы на приобретение набора потребительских товаров и услуг для удовлетворения основных потребностей человека. Удельный вес статей расходов в минимальном потребительском бюджете семьи из четырех человек в ценах июня 2020 года распределен так: продукты питания - 49,3%, одежда, белье, обувь - 18,5%, ЖКУ - 8,6%, бытовые услуги, транспорт, связь - 8,7%, мебель, предметы культурно-бытового и хозяйственного назначения - 8,7%, культурно-просветительные мероприятия и отдых - 1,3%, взносы и платежи - 2,5%, лекарственные средства, предметы санитарии и гигиены - 2,5%.

Среднедушевые минимальные потребительские бюджеты утверждаются ежеквартально и служат для анализа достигнутого уровня жизни населения и прогнозирования его изменений, оценки материального положения различных групп населения, типов семей, покупательной способности доходов населения, обоснования размеров минимальных социально-трудовых гарантий.

В настоящее время среднедушевой минимальный потребительский бюджет семьи из четырех человек служит основой для определения права граждан на получение льготных кредитов и субсидий на строительство (реконструкцию) или приобретение жилых помещений; граждан, постоянно проживающих и работающих в населенных пунктах с численностью населения до 20 тыс. человек, - льготных кредитов на капитальный ремонт и реконструкцию жилых помещений, строительство инженерных сетей, возведение хозяйственных помещений и построек.-0-