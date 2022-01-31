В Беларуси с 1 февраля увеличиваются пенсии, пособия и другие социальные выплаты

31 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. С 1 февраля в Беларуси увеличивается размер детских пособий, социальных пенсий, надбавок и повышений, доплат пенсионерам в возрасте старше 75 лет и другие выплаты. Это связано с изменением бюджета прожиточного минимума в среднем на душу населения (БПМ), сообщили корреспонденту БЕЛТА в Министерстве труда и социальной защиты.

Новый размер БПМ

С 1 февраля по 30 апреля 2022 года в расчете на месяц бюджет прожиточного минимума установлен в размере Br296,55.

Для трудоспособного населения БПМ равняется Br329,35, пенсионеров - Br224,10, студентов - Br248,06, детей в возрасте до 3 лет - Br187,04, детей в возрасте от 3 до 6 лет - Br259,47, детей в возрасте от 6 до 18 лет - Br317,33.

Детские пособия

В связи с ростом БПМ с 1 февраля на 3% увеличиваются и госпособия семьям, воспитывающим детей. Единовременное пособие при рождении первого ребенка теперь составит Br2965,5 (10 БПМ); при рождении второго и последующих детей - Br4151,7 (14 БПМ). Единовременное пособие женщинам, ставшим на учет в организациях здравоохранения до 12-недельного срока беременности, с февраля будет выплачиваться в размере Br296,55, пособие семьям на детей в возрасте от 3 до 18 лет в период воспитания ребенка в возрасте до трех лет (ежемесячное) - в размере Br148,28.

Ежемесячное пособие семьям на детей старше 3 лет из отдельных категорий семей, определяемых законодательством, составит: на ребенка-инвалида - Br207,59, на других детей в семье - Br148,28. Ежемесячное пособие по уходу за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет составит Br296,55 (с I и II степенью утраты здоровья и с III и IV степенью утраты здоровья до исполнения ребенку 3 лет) и Br355,86 (с III и IV степенью утраты здоровья после исполнения ребенку 3 лет); ежемесячное пособие на ребенка в возрасте до 18 лет, инфицированного ВИЧ, - Br207,59.

Новые размеры данных выплат будут действовать до 30 апреля. Они обычно пересматриваются в феврале, мае, августе и ноябре.

Кроме того, в связи с ростом на 8,8% среднемесячной заработной платы (СЗП) работников в республике за IV квартал 2021 года увеличиваются и размеры пособий по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет. С 1 февраля по 31 июля на первого ребенка будут выплачивать Br539,56 (35% СЗП), на второго и последующих - Br616,64 (40% СЗП), на ребенка-инвалида до 3 лет - Br693,72 (45% СЗП).

Выплаты пенсионерам

В связи с ростом БПМ будут перерасчитаны социальные пенсии, надбавки к пенсиям, повышения отдельным категориям пенсионеров, доплаты получателям в возрасте 75 лет и старше, которые обслуживаются в органах по труду, занятости и социальной защите.

Социальные пенсии разным категориям людей с инвалидностью варьируются от Br222,41 до Br326,21. Получателям социальных пенсий старше общеустановленного пенсионного возраста будут выплачивать Br148,28. Надбавки к пенсиям вырастут до Br37,07 и Br74,14 (для различных категорий), доплаты неработающим пенсионерам старше 75 лет составят Br55,61, старше 80 лет - Br74,14.

Достигшие пенсионного возраста родители детей-инвалидов, имевших ранее третью, четвертую степень утраты здоровья, а затем признанных инвалидами с детства I группы, при условии ухода за такими детьми не менее 20 лет также получают социальные пенсии, размер которых вырос до Br291,33.

Повышение размера пенсии ждет и другие категории получателей: Героев Беларуси, Советского Союза, Социалистического Труда, блокадников, бывших узников фашистских концлагерей, инвалидов с детства вследствие ранения, контузии или увечья, связанных с боевыми действиями в период Великой Отечественной войны (либо с последствиями военных действий).

Кроме того, больше станут размеры пособия по уходу за инвалидом I группы либо за лицом, достигшим 80-летнего возраста, и другие социальные выплаты, исчисляемые из размера БПМ (Br296,55 на одного или Br355,86 - на двух и более подопечных).-0-