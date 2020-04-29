В Беларуси с 1 мая установлены новые размеры минимальных потребительских бюджетов

29 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Новые размеры минимальных потребительских бюджетов утверждены постановлением Министерства труда и социальной защиты от 23 апреля 2020 года №39, сообщили БЕЛТА в Минтруда и соцзащиты.

Так, минимальный потребительский бюджет на одного члена семьи из четырех человек с 1 мая по 31 июля в расчете на месяц составит Br406,04 (с 1 февраля по 30 апреля действовал соответствующий размер МПБ в размере Br374,89).

Также постановлением Минтруда установлены среднедушевые минимальные потребительские бюджеты молодой семьи из трех человек в размере Br437,84; трудоспособного населения - Br513,77; пенсионеров - Br398,4; детей в возрасте до 3 лет - Br340,01; детей в возрасте от 3 до 6 лет - Br434,64; детей в возрасте от 6 до 18 лет - Br441,79.

Как уточнили специалисты Минтруда, минимальный потребительский бюджет представляет собой расходы на приобретение набора потребительских товаров и услуг для удовлетворения основных потребностей человека. Удельный вес статей расходов в минимальном потребительском бюджете семьи из четырех человек в ценах марта 2020 года распределен так: продукты питания - 48,2%, одежда, белье, обувь - 19,1%, ЖКУ - 8,7%, бытовые услуги, транспорт, связь - 8,8%, мебель, предметы культурно-бытового и хозяйственного назначения - 8,8%, культурно-просветительные мероприятия и отдых - 1,3%, взносы и платежи - 2,5%, лекарственные средства, предметы санитарии и гигиены - 2,6%.

Среднедушевые минимальные потребительские бюджеты утверждаются ежеквартально и служат для анализа достигнутого уровня жизни населения и прогнозирования его изменений, оценки материального положения различных групп населения, типов семей, покупательной способности доходов населения, обоснования размеров минимальных социально-трудовых гарантий.

В настоящее время среднедушевой минимальный потребительский бюджет семьи из четырех человек служит основой для определения права граждан на получение льготных кредитов и субсидий на строительство (реконструкцию) или приобретение жилых помещений; граждан, постоянно проживающих и работающих в населенных пунктах с численностью населения до 20 тыс. человек, - льготных кредитов на капитальный ремонт и реконструкцию жилых помещений, строительство инженерных сетей, возведение хозяйственных помещений и построек.-0-