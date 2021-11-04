4 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси с 1 ноября предоставляются скидки на регистрацию лексредств, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

В странах Евразийского экономического союза введены общие правила регистрации и экспертизы лекарственных средств для медицинского применения.

"Правила установлены с целью формирования общего рынка лекарственных средств, а также укрепления здоровья населения государств-членов путем обеспечения доступности к безопасным, эффективным и качественным лекарственным препаратам", - отметили в пресс-службе.

По словам директора РУП "Центр экспертиз и испытаний в здравоохранении" Дмитрия Гринько, в центре сформирована новая программа "вступительных действий" для снижения издержек при продвижении лекарственных препаратов на рынок и, соответственно, стоимости для конечного потребителя.

Основными элементами данной программы стали предоставление заявителям по договорам, заключенным с 1 ноября 2021 года, скидок в размере 25% от тарифов на оказание услуг, связанных с проведением работ при регистрации лекпрепаратов, подтверждения регистрации (перерегистрации), приведении регистрационного досье лекпрепарата в соответствие с требованиями международных договоров ЕАЭС.

В центре разработан регламент проведения комплекса предварительных технических работ, предшествующих Государственной регистрации стратегически важных лекарственных препаратов.

Также Дмитрий Гринько рассказал, что в ЦЭИЗе создается консультативно-учебный центр международного уровня. Планируется, что в центре будут работать эксперты, которые будут информировать заявителей по вопросам госрегистрации лекарственных средств, медицинских изделий и биомедицинских клеточных продуктов.-0-