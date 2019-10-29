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Общество
29 октября 2019, 21:12

В Беларуси с 1 ноября установлены новые размеры минимальных потребительских бюджетов

Фото из архива
Фото из архива

29 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Новые размеры минимальных потребительских бюджетов утверждены постановлением Министерства труда и социальной защиты от 23 октября 2019 года №49, сообщили БЕЛТА в Минтруда и соцзащиты.

Так, минимальный потребительский бюджет на одного члена семьи из четырех человек с 1 ноября 2019 года по 31 января 2020 года в расчете на месяц составит Br372,06 (с 1 августа по 31 октября действовал соответствующий размер МПБ в сумме Br369,55).

Постановлением Минтруда и соцзащиты с 1 ноября этого года по 31 января 2020-го также установлены среднедушевые минимальные потребительские бюджеты молодой семьи из трех человек в размере Br405,25; трудоспособного населения - Br475,56; пенсионеров - Br371,51; студентов - Br351,9; детей в возрасте до 3 лет - Br301,8; детей в возрасте от 3 до 6 лет - Br398,68; детей в возрасте от 6 до 18 лет - Br405,17.

Как уточнили специалисты Минтруда, минимальный потребительский бюджет представляет собой расходы на приобретение набора потребительских товаров и услуг для удовлетворения основных потребностей человека. Удельный вес статей расходов в минимальном потребительском бюджете семьи из четырех человек в ценах сентября 2019 года распределен так: продукты питания - 48,7%, одежда, белье, обувь - 19%, ЖКУ - 8,4%, бытовые услуги, транспорт, связь - 8,8%, мебель, предметы культурно-бытового и хозяйственного назначения - 9,1%, культурно-просветительные мероприятия и отдых - 1,4%, взносы и платежи - 2,2%, лекарственные средства, предметы санитарии и гигиены - 2,4%.

Среднедушевые минимальные потребительские бюджеты утверждаются ежеквартально и служат для анализа достигнутого уровня жизни населения и прогнозирования его изменений, оценки материального положения различных групп населения, типов семей, покупательной способности доходов населения, обоснования размеров минимальных социально-трудовых гарантий.

В настоящее время среднедушевой минимальный потребительский бюджет семьи из четырех человек служит основой для определения права граждан на получение льготных кредитов и субсидий на строительство (реконструкцию) или приобретение жилых помещений; граждан, постоянно проживающих и работающих в населенных пунктах с численностью населения до 20 тыс. человек, - льготных кредитов на капитальный ремонт и реконструкцию жилых помещений, строительство инженерных сетей, возведение хозяйственных помещений и построек.-0-

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Министерство труда и соцзащиты
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