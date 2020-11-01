В Беларуси с 1 ноября увеличиваются пенсии, пособия и другие социальные выплаты

1 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. С 1 ноября в Беларуси увеличивается размер детских пособий, социальных пенсий, надбавок и повышений, доплат пенсионерам в возрасте старше 75 лет и другие выплаты. Это связано с изменением бюджета прожиточного минимума в среднем на душу населения (БПМ), сообщили корреспонденту БЕЛТА в Министерстве труда и социальной защиты.

Новые размеры БПМ и МПБ

С 1 ноября 2020 года по 31 января 2021 года в расчете на месяц бюджет прожиточного минимума установлен в размере Br258,11. Для трудоспособного населения БПМ равняется Br285,68, пенсионеров - Br195,15, студентов - Br248,06, детей в возрасте до 3 лет - Br165,18, детей в возрасте от 3 до 6 лет - Br228,85, детей в возрасте от 6 до 18 лет - Br278,16.

Также в Беларуси установлены новые размеры минимальных потребительских бюджетов для разных социально-демографических групп в среднем на душу населения и на одного члена семьи разного состава. Они будут действовать по 31 января 2021 года. Так, минимальный потребительский бюджет для трудоспособного населения составит Br528,3, пенсионеров - Br410,1, детей в возрасте до 3 лет - Br352,55, детей в возрасте от 3 до 6 лет - Br448,14, детей в возрасте от 6 до 18 лет - Br457,49, на одного члена семьи из четырех человек - Br419,78, молодой семьи из трех человек - Br450,43.

Детские пособия

В связи с ростом БПМ с 1 ноября на 0,8% увеличиваются и госпособия семьям, воспитывающим детей. Единовременное пособие при рождении первого ребенка теперь составит Br2581,1 (10 БПМ); при рождении второго и последующих детей - Br3613,54 (14 БПМ). Единовременное пособие женщинам, ставшим на учет в организациях здравоохранения до 12-недельного срока беременности, с ноября будет выплачиваться в размере Br258,11, пособие семьям на детей в возрасте от 3 до 18 лет в период воспитания ребенка в возрасте до трех лет (ежемесячное) - в размере Br129,06.

Ежемесячное пособие семьям на детей старше 3 лет из отдельных категорий семей, определяемых законодательством, составит: на ребенка-инвалида - Br180,68, на других детей в семье - Br129,06. Ежемесячное пособие по уходу за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет составляет Br258,11 (с I и II степенью утраты здоровья и с III и IV степенью утраты здоровья до исполнения ребенку 3 лет) и Br309,73 (с III и IV степенью утраты здоровья после исполнения ребенку 3 лет); ежемесячное пособие на ребенка в возрасте до 18 лет, инфицированного ВИЧ, - Br180,68.

Новые размеры данных выплат будут действовать до 31 января 2021 года. Они обычно пересматриваются в феврале, мае, августе и ноябре.

Выплаты пенсионерам

В связи с ростом БПМ будут перерасчитаны социальные пенсии, надбавки к пенсиям, повышения отдельным категориям пенсионеров, доплаты получателям в возрасте 75 лет и старше, которые обслуживаются в органах по труду, занятости и социальной защите.

Социальные пенсии разным категориям людей с инвалидностью варьируются от Br193,58 до Br283,92. Получателям социальных пенсий старше общеустановленного пенсионного возраста будут выплачивать Br129,06. Надбавки к пенсиям вырастут до Br32,27 и Br64,53 (для различных категорий), доплаты неработающим пенсионерам старше 75 лет составят Br48,4, старше 80 лет - Br64,53.

Повышение размера пенсии ждет и другие категории получателей: Героев Беларуси, Советского Союза, Социалистического Труда, блокадников, бывших узников фашистских концлагерей, инвалидов с детства вследствие ранения, контузии или увечья, связанных с боевыми действиями в период Великой Отечественной войны (либо с последствиями военных действий).

Кроме того, больше станут размеры пособия по уходу за инвалидом I группы либо за лицом, достигшим 80-летнего возраста, и другие социальные выплаты, исчисляемые из размера БПМ.-0-