16 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси с 1 сентября выдано более 45 тыс. ID-карт, сообщил в пресс-центре БЕЛТА начальник Департамента по гражданству и миграции МВД полковник милиции Алексей Бегун.
"С 1 сентября мы уже выдали более 45 тыс. ID-карт и ID - видов на жительство и более 21 тыс. биометрических паспортов исключительно для выезда за границу", - рассказал Алексей Бегун.
/Будет дополнено/.-0-
Около 500 белорусов получили два биометрических паспорта для выезда за границу
Белорусы с ID-картами и биометрическими паспортами смогут проголосовать на референдуме