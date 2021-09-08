В Беларуси с 14 сентября начнут тестовое испытание цифровой платформы здравоохранения

8 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси с 14 сентября начнут тестовое испытание центральной программной платформы централизованной информационной системы здравоохранения, сообщила журналистам первый заместитель министра здравоохранения Елена Богдан, передает корреспондент БЕЛТА.

"С 14 сентября у нас начинается тестовое испытание нашей платформы. Оно будет длиться до марта. Определены базовые учреждения, на которых будут отрабатываться все механизмы. Потом мы должны переходить к началу внедрения самой платформы", - сказала Елена Богдан.

Она заметила, что в этой связи важна подготовка к переходу на использование новой международной классификации болезней 11-го пересмотра. "Потому что у нее совершенно иной принцип построения. Мы ожидаем от ВОЗ русскоязычную версию, чтобы внедрить ее в практическое здравоохранение и на ее основе строить наше цифровое здравоохранение", - отметила первый замминистра.

Не менее важная задача - подготовка пациентов к работе с электронным здравоохранением. "У каждого пациента будет свой личный кабинет и доступ к своим медицинским данным. Пациент тоже должен быть готов уметь работать в своем личном кабинете: записаться на прием, получить результаты анализов, заключений специалистов", - сказала Елена Богдан.

В Минздраве сегодня проходит встреча первого заместителя министра здравоохранения Елены Богдан с региональным советником по вопросам цифрового здравоохранения Европейского регионального бюро ВОЗ Клейтоном Гамильтоном.-0-