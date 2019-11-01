В Беларуси с 2020 года увеличится объем капитального ремонта жилья

1 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Со следующего года в Беларуси увеличится объем жилья, в котором будет производиться капитальный ремонт. Об этом сообщил сегодня журналистам начальник управления жилищного хозяйства Министерства жилищно-коммунального хозяйства Беларуси Андрей Ромашко, передает корреспондент БЕЛТА.

Большая часть жилфонда в Беларуси (около 170 млн кв.м многоквартирных домов) построена до 1996 года и не отвечает тем требованиям, которые предъявляются к проектируемым зданиям. "Задача до 2020 года достигнуть объемов капитально ремонтируемого жилища не менее 3% в год. В этом году этот показатель находится на уровне 2,8%. По итогам девяти месяцев 2019 года практически по всем областям (за исключением Минска) предвидим выполнение доведенных планов по капитальному ремонту", - сказал Андрей Ромашко.

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