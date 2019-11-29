В Беларуси с 28 ноября гололедные травмы получили 408 человек

29 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси с 28 ноября от гололедных травм пострадали 408 человек, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства здравоохранения.

"Из всех пострадавших и обратившихся за медицинской помощью в поликлиники, травмпункты, стационарные лечебные учреждения 108 человек госпитализированы, амбулаторную помощь получили 300 человек. Из-за гололедных травм пострадали не только взрослые, но и дети. Так, из всех обратившихся детей и подростков 16 были осмотрены амбулаторно, 9 - госпитализированы. Больше всего пострадали жители Минска (243 человека), а также Могилевской (52), Витебской (42), Минской (40), Гомельской (31) областей. Гололед пока что не затронул Брестскую и Гродненскую области", - рассказали в пресс-службе.

Травмы чаще получают во дворах, на тротуарах и мостовых. У пострадавших диагностируются переломы лучевой кости в типичном месте, переломы лодыжек, ключицы, ушибы плечевой кости и костей голени, повреждения связочного аппарата голеностопного и коленного суставов. Отягощающим фактором травматизма является состояние алкогольного опьянения, сопровождающее травмы почти в 30% случаев, которое также может стать причиной отморожения кистей и стоп.

С выпадением первого снега обычно в 2-3 раза увеличивается частота обращений за помощью в медицинские учреждения по поводу травм. В основном это ушибы, переломы костей (15% случаев), а также вывихи (10%). Причинами повреждений, как правило, являются падения.

Основной способ профилактики травм зимой - осмотрительность при передвижении по тротуарам, пешеходным дорожкам, пешеходным переходам на мостовой, особенно при наличии снежных заносов и гололеда. Если падения избежать не удается, надо постараться упасть на бок, по возможности оценив место падения, чтобы не получить дополнительные повреждения. Самостоятельно или с помощью окружающих нужно обеспечить неподвижность поврежденной конечности при помощи подручных средств. Затем нужно попросить прохожих или других лиц вызвать бригаду скорой медицинской помощи или при возможности самому обратиться в ближайшее медицинское учреждение.

В Минздраве добавили, что травматологическая служба подготовилась к наступлению зимы, имеет необходимое количество сил и средств для помощи пострадавшим.-0-