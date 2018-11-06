6 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси с февраля зарегистрирован 241 случай кори, сообщила журналистам заместитель начальника отдела гигиены, эпидемиологии и профилактики Минздрава Инна Карабан, передает корреспондент БЕЛТА.
В 25% случаев заболели дети. 74% заболевших были не привиты или привиты не полностью.
Корь регистрировалась в тот или иной период времени во всех регионах страны. В основном это были завозные случаи: корь привозили из европейских стран, России, Египта.
Ситуация с заболеваемостью корью находится под контролем, подчеркнула Инна Карабан.
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