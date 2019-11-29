В Беларуси с гололедными травмами госпитализированы 137 человек

29 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/.​ В Беларуси за минувшие сутки с гололедными травмами госпитализированы 137 человек, сообщила корреспонденту БЕЛТА пресс-секретарь Министерства здравоохранения Юлия Бородун.

"В Минске госпитализировано 69 человек, из них 8 детей. В Витебской области 8 человек обслужены амбулаторно и 68 госпитализированы, в их числе 8 детей", - рассказала Юлия Бородун. По ее словам, сегодня гололед начался и в Могилевской области.

В Минздраве напомнили несколько правил, соблюдение которых поможет избежать падения и тяжелых травм в гололед. Передвигаться на скользком тротуаре нужно медленно, короткими шагами. Обувь должна соответствовать погоде. Желательно, чтобы подошва была ребристой. Женщинам на время гололеда лучше полностью отказаться от высоких каблуков и шпилек. При падении нельзя выставлять в стороны руки или ноги - в этом случае они принимают на себя всю силу удара. Необходимо сгруппироваться, а падать желательно на бок, избегая падения на спину, удара затылком.-0-