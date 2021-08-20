В Беларуси с января отремонтировали 61 единицу высокотехнологичной медтехники

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20 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси за 8 месяцев, с января по август, отремонтировали 61 единицу высокотехнологичной медицинской техники, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Минздрава.Речь идет о 31 компьютерном томографе, 17 магнитно-резонансных томографах, 8 линейных ускорителях, 4 рентгеновских ангиографических аппаратах, одном позитронно-эмиссионном томографе. На сегодня в ремонте находятся 11 единиц оборудования, или 4,2% всего парка.Вопросы ремонта техники - на постоянном контроле в Минздраве. Особенно это актуально в условиях пандемии, когда, например, возросла актуальность компьютерной томографии легких, которая позволяет установить диагноз COVID-19. С помощью КТ можно провести диагностику практически всего организма - проверить больные суставы и органы, подтвердить наличие или отсутствие новообразований.-0-