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01 июня 2020, 17:08

В Беларуси с начала года 285 детей вернулись в семью

Елена Симакова
Елена Симакова

1 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. С начала года в Беларуси 285 детей вернулись в семью, заявила сегодня главный специалист главного управления воспитательной работы и молодежной политики Министерства образования Елена Симакова во время круглого стола в пресс-центре БЕЛТА, приуроченного к Международному дню защиты детей.

"В 2020 году признан находящимся в социально опасном положении 5071 ребенок в 2658 семьях, где была установлена неблагоприятная для детей обстановка. Меры профилактики отобрания осуществляются в отношении 13 226 детей, признанных находящимися в социально опасном положении. За первый квартал признаны нуждающимися в государственной защите 617 детей, которые отобраны у 535 родителей и помещены на государственное обеспечение. Вместе с тем за этот период вернулись в семью уже 285 детей. Продолжается работа с 1276 родителями для того, чтобы вернуть еще 1456 детей, находящихся на гособеспечении", - рассказала Елена Симакова.

Специалист подчеркнула, что защита прав и законных интересов детей прежде всего возлагается на их родителей. "Это их обязанность и право, данное при рождении либо усыновлении ребенка. К счастью, многие родители успешно реализуют это право, - отметила она. - Межведомственный механизм государственной защиты детей включается только тогда, когда родители не выполняют обязанности по созданию для их детей благоприятных условий для жизни и воспитания. Таким образом, механизм госзащиты, как один из рычагов создания безопасных условий для жизни и воспитания детей, реализуется в нашей стране в полной мере для того, чтобы профилактировать возможность распада семьи".-0-

Все материалы круглого стола здесь

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