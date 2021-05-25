В Беларуси с начала года от удара током погибли 5 человек

25 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. С начала года от поражения электрическим током пострадало восемь человек, пять из них погибли, сообщил сегодня журналистам начальник отдела электротехнической инспекции Государственного энергетического и газового надзора Министерства энергетики Артур Лебедев, передает корреспондент БЕЛТА.

"С начала года на поднадзорных государственным учреждениям объектах произошло семь несчастных случаев: два - с персоналом потребителей, один - с персоналом организаций, входящих состав Минэнерго, и четыре - с населением. Всего пострадало восемь человек, из которых пятеро погибли, один из них несовершеннолетний. Три человека получили тяжелые травмы, среди них один несовершеннолетний", - рассказал Артур Лебедев.

Кроме того, начальник отдела электротехнической инспекции привел данные за 2020 год. "В прошлом году на поднадзорных объектах зафиксировано 34 несчастных случая, произошедших в результате поражения электрическим током. 14 произошло с персоналом потребителей, два - с персоналом организаций, входящих в состав Минэнерго, и 18 - с населением, из них семь - с несовершеннолетними. Всего в прошлом году от поражения электрическим током пострадало 35 человек: погибли 17 человек (из них двое несовершеннолетних) и 18 получили тяжелые травмы, в том числе пять несовершеннолетних", - добавил он.

"Основными причинами травматизма среди населения, как и в прошлые годы, остаются самовольное проникновение на энергообъекты, рыбная ловля в местах пересечения воздушных линий электропередачи с озерами и реками, нарушение правил охраны электрических сетей при выполнении работ в охранных зонах воздушных и кабельных линий электропередачи", - отметил Артур Лебедев.

По его словам, за последние 10 лет произошло 32 несчастных случая при ловле рыбы, они связаны с прикосновением удочек к неизолированным проводам. Пострадали 34 человека, из них 25 погибли. "В настоящее время "Белэнерго" реализует план по замене неизолированного провода на изолированный в местах пересечения и сближения воздушных линий электропередачи с озерами и реками. В этих местах устанавливаются предупреждающие знаки. Все новые воздушные линии, которые строятся в таких местах, изначально идут с изолированным проводом", - обратил внимание начальник отдела электротехнической инспекции.

"Распространенная причина несчастных случаев - проникновение в трансформаторные подстанции. За последние 10 лет произошло 37 подобных инцидентов, пострадало 38 человек, 21 погиб. Среди пострадавших - 10 несовершеннолетних. Бывают также случаи нарушения правил охраны электрических сетей при выполнении работ по охране зоны линий электропередачи. Из-за этого за последние 10 лет произошло 23 несчастных случая, в которых пострадали 24 человека, 14 погибли", - продолжил Артур Лебедев.

Начальник отдела отметил, что Энергонадзор со своей стороны проводит работу среди населения, персонала и потребителей по предупреждению случаев травматизма. "Разрабатываются и распространяются информационные письма и памятки, проводятся беседы, читаются лекции в организациях, учебных заведениях, публикуются статьи в журналах, газетах, организовываются выступления по радио", - сказал он.-0-