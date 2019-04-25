В Беларуси с начала года произошло 217 лесных пожаров

25 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси с начала года произошло уже 217 лесных пожаров на общей площади свыше 1 тыс. га, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства лесного хозяйства.

Критическая обстановка сложилась в лесном фонде Брестской области: здесь произошло 106 случаев возгораний на площади свыше 850 га. Самые крупные пожары зафиксированы в Полесском лесхозе, куда огонь пришел со стороны Украины. "Наиболее частой причиной возникновения лесного пожара является человеческий фактор: сжигание сухой растительности и мусора, брошенные незатушенные окурки", - отметили в пресс-службе.

Как сообщалось, Министерство лесного хозяйства Беларуси инициирует введение запрета на посещение лесов по всей стране. Это связано с тем, что в большинстве регионов установлен IV класс пожарной опасности. Решения по введению запрета принимаются местными органами власти по ходатайству лесохозяйственных учреждений или районных отделов по чрезвычайным ситуациям.

По состоянию на 12.00 25 апреля, запреты на посещение лесов уже введены в 11 районах Гродненской области (Гродненском, Щучинском, Мостовском, Дятловском, Берестовицком, Волковысском, Свислочском, Зельвенском, Слонимском, Новогрудском, Дятловском), а также в 7 районах Минской области (Воложинском, Минском, Узденском, Стародорожском, Смолевичском, Червенском, Березинском).

"Введение запрета подразумевает полный отказ от посещения лесов (в том числе для прогулок, отдыха на природе), от въезда транспорта, за исключением служебного, - пояснили в пресс-службе. - Это временная мера, направленная прежде всего на обеспечение безопасности граждан, сохранности их имущества, а также лесного фонда. В связи с этим Министерство лесного хозяйства просит с пониманием отнестись к сложившейся ситуации".-0-