18 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси с начала года произошло 790 лесных пожаров, большинство - в Брестской и Гомельской областях. Об этом сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства лесного хозяйства.

По информации ведомства, пожароопасная обстановка в лесном фонде страны осложняется: по состоянию на 18 июня запреты и ограничения на посещение лесов введены уже в 15 регионах Беларуси. Меры ограничительного характера действуют в 10 районах Гомельской, 4 - Гродненской и 1 - Минской областей.

Всего с начала года на территории Беларуси произошло 790 случаев возгораний в лесном фонде. При этом наибольшее количество пожаров было зафиксировано на юге Беларуси. В Брестской области произошло 308 лесных пожаров, в Гомельской - 209. В Минской области зафиксировано 112 возгораний, Гродненской - 77, Могилевской - 65 и Витебской - 19. Основной их причиной остается человеческий фактор. При этом в пресс-службе подчеркнули, что, несмотря на значительное количество пожаров, общая площадь ниже, чем за аналогичный период прошлого года - 6,4 тыс. га против 6,7 тыс. га.

Меры ограничительного характера вводятся при высоком классе пожарной опасности. Главная цель введения запретов на посещение лесов - обеспечение безопасности граждан, сохранности их имущества, а также лесного фонда. Эти меры носят временный характер и в случае стабилизации пожароопасной обстановки оперативно снимаются.

На сайте Министерства лесного хозяйства размещена интерактивная карта запретов и ограничений на посещение лесов. С ее помощью можно в оперативном режиме отследить, в каких регионах временно запрещено посещать лесной фонд.-0-