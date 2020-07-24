В Беларуси с начала года введены около 120 станций обезжелезивания воды

24 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Около 120 станций обезжелезивания воды введены в Беларуси с начала нынешнего года, сообщил сегодня министр жилищно-коммунального хозяйства Андрей Хмель на заседании коллегии Минжилкомхоза по итогам I полугодия 2020 года, передает корреспондент БЕЛТА.

"Основная задача, касающаяся обеспечения граждан качественной питьевой водой, - строительство станций обезжелезивания. К 2025 году нужно построить более 1,3 тыс. таких станций. В этом году более 120 введены в эксплуатацию", - отметил Андрей Хмель.

Новые объекты позволят к 2025 году дополнительно обеспечить качественной питьевой водой более 900 тыс. человек.

По словам министра, основные показатели для сферы ЖКХ на I полугодие этого года выполнены. "Итоги развития жилищно-коммунального хозяйства в первом полугодии достаточно положительные, запланированные задачи выполняются. Это возмещение оплаты на ЖКУ физическими и юридическими лицами, перекладка тепловых сетей. Есть небольшие вопросы по капитальному ремонту, но критического отставания нет", - отметил Андрей Хмель.

Обеспечено снижение затрат при оказании жилищно-коммунальных услуг населению - сэкономлено Br41,84 млн. Заменено 1657 лифтов при задании на первое полугодие - 1253. Выполнены задания по замене тепловых сетей и сетей водоснабжения и водоотведения. Потери тепловой энергии собственного производства снижены до 9,2%.

Министр также рассказал, что сейчас готовится ряд нормативных правовых актов, где будут отражены решения, одобренные главой государства по итогам совещания в Полоцке по развитию жилищно-коммунального хозяйства. В частности, планируется упростить регистрацию земельных участков для обслуживания объектов ЖКХ, многоквартирных жилых домов, а также снизить стоимость этих процедур, пояснил Андрей Хмель. Упростить хотят и регистрацию индивидуальных жилых домов при отсутствии правоудостоверяющих документов на земельные участки.

Решены будут вопросы обеспечения организаций ЖКХ современной техникой и оборудованием по договорам финансовой аренды (лизинга). Планируется усовершенствовать процедуры закупки в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

"Все это позволит организациям ЖКХ более ритмично выполнять свои задачи и оказывать людям своевременные и качественные жилищно-коммунальные услуги", - резюмировал Андрей Хмель.-0-