В Беларуси с начала года выявлено свыше тысячи наркопреступлений - МВД

ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Вторник, 20 апреля 2021
Минск Сплошная облачность +9°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
16:50 "Белнефтехим": санкции нанесут ущерб не столько предприятиям, сколько простым работникам и их семьям Экономика
16:48 В ЕЭК ООН высоко оценили усилия Беларуси в качестве председателя в 2019-2021 годах Экономика
16:46 Лукашенко подписал указ об организации вступительной кампании в 2021 году Президент
16:45 Кампания "Недели Всемирной торговой организации в Беларуси" стартует 21 апреля Экономика
16:44 Витебчанин приговорен к году "химии" за надругательство над госфлагом Происшествия
16:42 В Женеве подтверждена готовность и далее оказывать необходимое содействие Беларуси по вступлению в ВТО Экономика
16:40 Борисовчанин в интернете выдавал себя за других и приобретал товары в рассрочку Происшествия
16:40 ДТП с тремя легковушками произошло в Минске Происшествия
16:39 Большинство украинцев винит в экономическом кризисе коррупцию и некомпетентность власти - опрос В мире
16:37 Программы для молодежи запустят на "Танцевальной веранде" в минском парке с 7 мая Регионы
16:18 За I квартал в Витебской области трудоустроены более 2,9 тыс. граждан Регионы
16:15 За сутки в Беларуси зарегистрированы 888 пациентов с COVID-19, выписаны 742 Общество
16:09 Молодежь предлагает уникальные решения, способные сделать город лучше - Кухарев Регионы
16:09 В десятках регионов России число безработных во время пандемии увеличилось в 5 раз В мире
16:07 Сводный медицинский отряд специального назначения сформируют в составе Миротворческих сил ОДКБ Политика
16:07 В Беларуси с начала года выявлено свыше тысячи наркопреступлений - МВД Общество
16:05 Сроки выплаты пенсий не нарушались: Минтруда разъяснило причину недопонимания Общество
15:58 Юные белорусы и дети из 211 стран и регионов установят новый Мировой рекорд Гиннеса Спорт
15:56 С 1 мая в городских парках Минска будет работать передвижной комплекс исторического музея Регионы
15:53 "Лабиринт", игровой корабль, симуляторы - какие новинки ждут посетителей парка Горького в Минске Регионы
15:33 Департамент МЧС: к инцидентам на аттракционах в основном приводят ошибки персонала Общество
15:32 Белорусские парламентарии решительно осуждают попытки насильственного свержения госвласти Политика
15:30 КГК Гродненской области выявил завышения цен на социально значимые товары более чем в 20 магазинах Регионы
15:25 VI Международный водный форум будет посвящен родникам Беларуси Общество
15:00 Столичные медики приняли пациентов и проконсультировали врачей в Быховской ЦРБ Регионы
14:49 Червяков: введение ограничений против белорусских предприятий - один из инструментов вытеснения конкурентов с рынка Экономика
14:47 Философия кайдзен на производстве - ММЗ внедряет систему бережливости 5S Экономика
14:43 Открытие новой ледовой арены в Витебске переносится на вторую половину 2022 года Регионы
14:38 В Минске "экстрасенс" приговорена к 2 годам ограничения свободы за мошенничество Происшествия
14:33 Выставка Ecology Expo и Республиканский экологический форум пройдут 3-5 июня в Минске Общество
Все новости
Все новости
Общество
20 апреля 2021, 16:07

В Беларуси с начала года выявлено свыше тысячи наркопреступлений - МВД

Фото из архива
Фото из архива
Новости темы " Борьба с незаконным оборотом наркотиков"
Закладчик психотропов задержан в Могилевской области
Тима Белорусских и его знакомый приговорены к двум годам "домашней химии"

20 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси с начала года выявлено более 1 тыс. наркопреступлений, сообщил сегодня журналистам начальник главного управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми МВД Олег Сильвестрович, передает корреспондент БЕЛТА.

"С января по март 2021 года выявлено 1063 преступления, непосредственно связанных с незаконным оборотом наркотиков, а также 615 - со сбытом психоактивных веществ", - рассказал Олег Сильвестрович.

"Проанализировав ситуацию, связанную с незаконным оборотом наркотиков, отслеживая ее ежедневно, мы пришли к выводу, что вновь начало набирать обороты вовлечение детей в сбыт нарковеществ", - отметил начальник.

Всего в стране с начала года по ст. 328 УК задержаны около 70 человек. "Они являются обучающимися в средних, средних специальных и высших учебных заведениях. У большинства преступлений особо тяжкий состав, а это от 6 до 15 лет лишения свободы. Безусловно, суды, руководствуясь основным принципом правосудия, индивидуализацией наказания, тщательно и объективно изучат все обстоятельства. Но какое бы наказание не было назначено, судьба сломлена и в семье трагедия", - подчеркнул Олег Сильвестрович.

В 2021 году зарегистрировано 11 преступлений, связанных с перемещением наркотиков и психотропов через госграницу, за аналогичный период прошлого года таких случаев было 17. Количество преступлений, совершенных группой лиц, увеличилось на 55,1% (с 69 до 107), а в составе организованной группы - в 5,5 раза (с 11 до 60). "Молодые люди распространяли особо опасные параметилэфедрон и альфа-пвп, потребление которых может привести к летальному исходу, а также наркотики растительного происхождения - марихуану и коноплю - порядка 70% от всего количества", - пояснил начальник.

К слову, в первом квартале значительно увеличился объем изымаемых наркотиков - с 38,5 кг до 69,1 кг. Сохраняется также тенденция увеличения количества передозировок психоактивными веществами - с 127 до 138. Пять случаев допущено несовершеннолетними, за аналогичный период прошлого года - один. Количество несовершеннолетних, совершивших наркопреступления, осталось на прежнем уровне - 9 человек.

Кроме того, пресечена деятельность двух интернет-магазинов по продаже наркотиков. Возбуждено 277 (в 2020 году - 180) уголовных дел в отношении 216 (в 2020 году - 148) лиц, причастных к незаконному обороту наркотиков с использованием различных веб-ресурсов. "Сегодня дети глубоко ушли в виртуальную реальность. Значительное влияние на эти процессы оказала и эпидемиологическая ситуация. Молодые люди все активнее используют интернет, все больше уходят в онлайн-общение, которое в условиях пандемии стало наиболее оптимальным. Именно там происходит вербовка основного персонала для работы курьером или так называемыми закладчиками. Как правило, рассылка сообщений о "трудоустройстве" происходит через социальные сети в основном через "Вконтакте", "Одноклассники" либо "Вайбер", - обратил внимание Олег Сильвестрович.

"В этой связи нам необходимо несколько перестроить нашу работу и сконцентрировать внимание на взаимодействии с родителями. Любое общение должно начинаться с семьи, именно она основа благополучия детей и то, насколько убедительны будут родители, настолько полезнее будет это общение для обеих сторон. Основным лейтмотивом должна стать тема роли семьи в воспитании молодежи. Колоссальная работа в этом направлении проделана и продолжается педагогами, но, к сожалению, родители перекладывают часть обязанностей по воспитанию своих детей на плечи учителей. Выясняется, что многие родители до сих пор не знают, что интернет и гаджеты не только способствуют развитию ребенка, но и несут серьезную угрозу безопасности. Пытаясь не нарушить личное пространство ребенка, не обращая внимание на изменение в его поведении, не зная круг общения и не вникая в образ жизни, родители узнают о последствиях очень поздно. Я убежден, что, активно подключив к процессу родных, в скором времени нам удастся минимизировать риски вовлечения обучающихся в преступные процессы, связанные с незаконным оборотом наркотиков, особенно в интернете", - акцентировал внимание начальник.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
МВД преступление статистика
Подписка на новости БелТА
Новости рубрики Общество
Фото из архива За сутки в Беларуси зарегистрированы 888 пациентов с COVID-19, выписаны 742
Фото из архива Сроки выплаты пенсий не нарушались: Минтруда разъяснило причину недопонимания
Фото из архива Департамент МЧС: к инцидентам на аттракционах в основном приводят ошибки персонала
Виктория Воронова VI Международный водный форум будет посвящен родникам Беларуси
Фото организаторов Выставка Ecology Expo и Республиканский экологический форум пройдут 3-5 июня в Минске
Фото из архива Беларусь поддерживает инициативу устойчивого использования природных ресурсов в регионе ЕЭК ООН - Макей
Главное
Евгений Шевченко и Александр Лукашенко "Надеюсь, что это будет добрым сигналом" - Лукашенко о встрече с депутатом Верховной рады Украины Евгением Шевченко
Лукашенко подписал указ об организации вступительной кампании в 2021 году
Червяков: введение ограничений против белорусских предприятий - один из инструментов вытеснения конкурентов с рынка
За сутки в Беларуси зарегистрированы 888 пациентов с COVID-19, выписаны 742
Топ-новости
Лукашенко - Украине: нам не стоит натягивать отношения в торговле, это база, основа
Белорусские парламентарии решительно осуждают попытки насильственного свержения госвласти
Сроки выплаты пенсий не нарушались: Минтруда разъяснило причину недопонимания
В ЕЭК ООН высоко оценили усилия Беларуси в качестве председателя в 2019-2021 годах
"Белнефтехим": санкции нанесут ущерб не столько предприятиям, сколько простым работникам и их семьям
ЕЭК ООН на пространстве от Ванкувера до Владивостока стала уникальной площадкой регионального сотрудничества - Макей
Власти Минска заявили о появлении фейковых листовок с призывами не оплачивать ЖКУ
МИД Беларуси отреагировал на решение США о возобновлении антибелорусских санкций
Выставка Ecology Expo и Республиканский экологический форум пройдут 3-5 июня в Минске
РЕПОРТАЖ: Прививка от коронавируса испытана на себе
Философия кайдзен на производстве - ММЗ внедряет систему бережливости 5S
Для Украины нет альтернативы минской переговорной площадки - депутат Шевченко
Мы должны строить работу так, чтобы люди находили в нас поддержку - Богдан
Шпаковский: провал второй протестной волны обусловил упование оппозиции на внешние силы и заговор
БГТУ стал полноправным членом Ассоциации технических университетов
Реклама
С нами интереснее
курсы курсы
гороскоп гороскоп
погода погода
тв программа тв программа
Темы Все темы
Конституция Беларуси - работа над проектом Спецпроект БЕЛТА "Экспертная среда" Год народного единства Вступительная кампания - 2021 Всебелорусское народное собрание Репортаж БЕЛТА
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись З гонарам у сэрцы Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2021гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.