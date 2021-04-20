В Беларуси с начала года выявлено свыше тысячи наркопреступлений - МВД

20 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси с начала года выявлено более 1 тыс. наркопреступлений, сообщил сегодня журналистам начальник главного управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми МВД Олег Сильвестрович, передает корреспондент БЕЛТА.

"С января по март 2021 года выявлено 1063 преступления, непосредственно связанных с незаконным оборотом наркотиков, а также 615 - со сбытом психоактивных веществ", - рассказал Олег Сильвестрович.

"Проанализировав ситуацию, связанную с незаконным оборотом наркотиков, отслеживая ее ежедневно, мы пришли к выводу, что вновь начало набирать обороты вовлечение детей в сбыт нарковеществ", - отметил начальник.

Всего в стране с начала года по ст. 328 УК задержаны около 70 человек. "Они являются обучающимися в средних, средних специальных и высших учебных заведениях. У большинства преступлений особо тяжкий состав, а это от 6 до 15 лет лишения свободы. Безусловно, суды, руководствуясь основным принципом правосудия, индивидуализацией наказания, тщательно и объективно изучат все обстоятельства. Но какое бы наказание не было назначено, судьба сломлена и в семье трагедия", - подчеркнул Олег Сильвестрович.

В 2021 году зарегистрировано 11 преступлений, связанных с перемещением наркотиков и психотропов через госграницу, за аналогичный период прошлого года таких случаев было 17. Количество преступлений, совершенных группой лиц, увеличилось на 55,1% (с 69 до 107), а в составе организованной группы - в 5,5 раза (с 11 до 60). "Молодые люди распространяли особо опасные параметилэфедрон и альфа-пвп, потребление которых может привести к летальному исходу, а также наркотики растительного происхождения - марихуану и коноплю - порядка 70% от всего количества", - пояснил начальник.

К слову, в первом квартале значительно увеличился объем изымаемых наркотиков - с 38,5 кг до 69,1 кг. Сохраняется также тенденция увеличения количества передозировок психоактивными веществами - с 127 до 138. Пять случаев допущено несовершеннолетними, за аналогичный период прошлого года - один. Количество несовершеннолетних, совершивших наркопреступления, осталось на прежнем уровне - 9 человек.

Кроме того, пресечена деятельность двух интернет-магазинов по продаже наркотиков. Возбуждено 277 (в 2020 году - 180) уголовных дел в отношении 216 (в 2020 году - 148) лиц, причастных к незаконному обороту наркотиков с использованием различных веб-ресурсов. "Сегодня дети глубоко ушли в виртуальную реальность. Значительное влияние на эти процессы оказала и эпидемиологическая ситуация. Молодые люди все активнее используют интернет, все больше уходят в онлайн-общение, которое в условиях пандемии стало наиболее оптимальным. Именно там происходит вербовка основного персонала для работы курьером или так называемыми закладчиками. Как правило, рассылка сообщений о "трудоустройстве" происходит через социальные сети в основном через "Вконтакте", "Одноклассники" либо "Вайбер", - обратил внимание Олег Сильвестрович.

"В этой связи нам необходимо несколько перестроить нашу работу и сконцентрировать внимание на взаимодействии с родителями. Любое общение должно начинаться с семьи, именно она основа благополучия детей и то, насколько убедительны будут родители, настолько полезнее будет это общение для обеих сторон. Основным лейтмотивом должна стать тема роли семьи в воспитании молодежи. Колоссальная работа в этом направлении проделана и продолжается педагогами, но, к сожалению, родители перекладывают часть обязанностей по воспитанию своих детей на плечи учителей. Выясняется, что многие родители до сих пор не знают, что интернет и гаджеты не только способствуют развитию ребенка, но и несут серьезную угрозу безопасности. Пытаясь не нарушить личное пространство ребенка, не обращая внимание на изменение в его поведении, не зная круг общения и не вникая в образ жизни, родители узнают о последствиях очень поздно. Я убежден, что, активно подключив к процессу родных, в скором времени нам удастся минимизировать риски вовлечения обучающихся в преступные процессы, связанные с незаконным оборотом наркотиков, особенно в интернете", - акцентировал внимание начальник.-0-