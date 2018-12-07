В Беларуси с начала года выполнено более 450 операций по трансплантации органов

7 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские медики с начала года выполнили более 450 операций по трансплантации органов, сообщил журналистам директор Минского НПЦ хирургии, трансплантологии и гематологии Олег Руммо, передает корреспондент БЕЛТА.

"На сегодня сделано уже более 450 операций по трансплантации органов. Практически по всем позициям, за исключением трансплантации почки, мы достигли показателей прошлого года", - сказал Олег Руммо.

Самыми востребованными стали операции по пересадке почки (325). Проведено 80 трансплантаций печени, более 40 - сердца, 4 - легких, несколько тандемных пересадок.

В Минске сегодня проходит международная конференция "Права человека в биомедицине и презентация курса HELP Совета Европы по биоэтике". Участники обсуждают актуальные вопросы защиты прав человека в области биомедицины и важность диалога между работниками здравоохранения и юристами. Организаторами мероприятия выступили Министерство здравоохранения Беларуси, Белорусская медицинская академия последипломного образования и Институт переподготовки и повышения квалификации судей, работников прокуратуры, судов и учреждений юстиции БГУ при поддержке Информационного пункта Совета Европы в Минске.-0-